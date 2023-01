Zwei Schlägereien vor Untermeitinger Diskothek

Ein Mann erleidet blutige Verletzungen im Gesicht, weigert sich aber, mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus zu fahren.

Vor der Untermeitinger Diskothek PM ist es am frühen Sonntagmorgen zu zwei Schlägereien gekommen. Ein Beteiligter erlitt dabei blutige Verletzungen im Gesicht, so der Chef der Polizeiinspektion Schwabmünchen, Markus Graf, im Pressebericht.

Zunächst gerieten zwei Bekannte gegen 3.20 Uhr in der Daimlerstraße in Streit. Einer der Männer schlug dem anderen plötzlich ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch blutige Verletzungen, weigerte sich aber, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Beide Beteiligte waren mit mehr als einem Promille alkoholisiert, berichtet Graf. Die Polizisten stellten die Personalien fest und ließen die Männer gehen.

Polizei kennt das Kennzeichen

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es kurze Zeit später, um 4.30 Uhr, auf dem Parkplatz vor der Diskothek. Ein bislang unbekannter Täter schlug dabei zwei Männern ins Gesicht und beschädigte ein Handy. Anschließend flüchtete er mit einem Auto, dessen Kennzeichen der Polizei allerdings bekannt ist. Der Gesuchte wird deshalb bald gefunden werden, ist sich die Polizei sicher.