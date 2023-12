Untermeitingen

17:44 Uhr

Zwei Themen der Bürgerversammlung sorgen im Gemeinderat für Gesprächsstoff

Plus Beim Ulrichshügel in Untermeitingen gehen die Ansichten auseinander.

In der Beratung über Anfragen in der Bürgerversammlung sorgten insbesondere zwei Anliegen in der jüngst stattgefundenen Gemeinderatssitzung für größeren Diskussionsbedarf. Am Ulrichshügel, neben der Kirche St. Stephan, soll nach Meinung eines Bürgers ein Handlauf angebracht werden, damit ältere Besucher sicher die Treppe besteigen können. Das Gremium verfolgte unterschiedliche Ansichten.

Ein bereits in der Gemeinde befindlicher Handlauf würde jedoch nicht zum Charakter dieser Gedächtnisstätte passen. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie viele Besucher den Weg nach oben finden. Außerdem, so ein Ratsmitglied, jetzt ist es der Handlauf, dann kommt bestimmt eine Anfrage nach der Erneuerung der Treppe, das eine zieht das andere nach sich. Die Tendenz geht eher dahin, dass ein Schild aufgestellt werden soll, dass die Benutzung auf eigene Gefahr ist. Da die Aussagen sehr kontrovers waren, will man zu einem späteren Zeitpunkt darüber nochmals beraten.

