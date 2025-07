Zwei neue Einträge ins goldene Buch

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in Untermeitingen wurden die Fußballerin Laura Fronius und die Tischtennisspielerin Sarah Hühn geehrt und durften sich in das goldene Buch der Gemeinde eintragen. Auch wenn beide Sportlerinnen nicht mehr im Untermeitinger Sportverein spielen, haben sie beide ihre erfolgreiche Karriere dort begonnen.

Laura Fronius begann, damals noch als einziges Mädchen, in Untermeitingen mit dem Fußball, fasst Schropp den sportlichen Lebenslauf kurz zusammen. Schnell zeigte die Fußballspielerin Talent: „In der Jungenmannschaft war sie hart im Nehmen und vor allem auch hart im Austeilen.“ Mit dem Alter stand der Übertritt in eine Frauenmannschaft an, und Fronius wechselte zum TSV Schwaben. Gemeinsam mit ihrem Team wurden sie nun Bayerischer Meister bei den U17-Juniorinnen. Bald geht es für sie im DFB-Pokal weiter.

Auch Sarah Hühn zeigte bereits in jungen Jahren erstaunliches Talent. Schon bei den U10-Bambini-Turnieren spielte sie erfolgreich und wurde daher auch vom TSV Obersdorf abgeworben. 2020 wurde sie bei den südbayerischen Ranglistenspielen Dritte, zwei Jahre später Erste. Mit ihrem Team wurde sie dann im Dezember 2024 Deutsche Meisterin, und auch bei einem internationalen Turnier konnten sie sich den dritten Treppchenplatz sichern.