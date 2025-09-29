Unternehmerinnen auf Eseltour

Das Bobinger Unternehmerinnen-Netzwerk veranstaltete ein Treffen nach der Arbeit auf dem Erlebnishof Roggenmühle. Die von der Wirtschaftsförderin der Stadt Bobingen und Mitgliedern des Netzwerks organisierte Veranstaltung bot rund 15 Unternehmerinnen, Gründerinnen und Freiberuflerinnen aus Bobingen die Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken.

Kleine Bilanz gezogen

Zu Beginn des Abends begrüßten Jenny Seitz, Initiatorin des Treffens, und Maria Schempp, Wirtschaftsförderin der Stadt Bobingen, die Teilnehmerinnen. Anschließend zeigte Gastgeberin Sissi Dünzl, was sie und ihre Familie auf dem Erlebnishof Roggenmühle unternehmerisch aufgebaut haben: Das Angebot umfasst eine Pferdepension sowie einen Erlebnishof. Unter pädagogischer Begleitung können dort Tiere wie Pferde, Esel, Hühner und Meerschweinchen erlebt und gestreichelt werden. Bei einer Eseltour kamen die Frauen ins Gespräch, knüpften neue Kontakte und intensivierten bestehende Verbindungen. Da sich seit der Gründung über 40 neue Unternehmerinnen, Gründerinnen und Macherinnen dem Netzwerk angeschlossen haben, wollte das Organisationsteam den Netzwerkgedanken auffrischen und ein Resümee der bisherigen Treffen ziehen, in dem die Wünsche und Erwartungen der Teilnehmerinnen aufgenommen und Ideen gesammelt wurden, wer sich wie in das Netzwerk zukünftig einbringen kann.

Branchenübergreifender Austausch stärkt das Netzwerk

Das Unternehmerinnen-Netzwerk wurde im Frühjahr 2023 durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Bobingen und der Unternehmerin Jenny Seitz ins Leben gerufen. Es bietet Unternehmerinnen die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, Impulse zu erhalten und neue Kontakte zu knüpfen. Der branchenübergreifende Austausch stärkt das Netzwerk und setzt Impulse für den Standort Bobingen. „Unser Ziel ist es, ein starkes Unternehmerinnen-Netzwerk zu etablieren, das das Potenzial der Frauen in der Arbeitswelt hebt“, sagte Maria Schempp.

Bereits jetzt haben sich über 60 Frauen dem Netzwerk angeschlossen. Das Netzwerk steht allen Unternehmerinnen, Gründerinnen und Freiberuflerinnen in Bobingen offen. Interessierte können sich mit Fragen per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@bobingen.de wenden. Das nächste Treffen ist für Mittwoch, 12. November, geplant. Weitere Informationen dazu stehen auf der Website der Stadt Bobingen.

