Menschliche Werte in Musik gepackt

Es war der große Erfolg, das erste Musical des Unterstufenchors des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen. Dazu trug sowohl das weltberühmte Stück, der kleine Prinz, als auch die Leistung der Schüler und Organisatoren bei. An zwei Abenden war die Mensa des Leonhard-Wagner-Gymnasiums gefüllt, als der Unterstufenchor der Schule sein Musical aufführte. Es waren also nicht nur Eltern der Fünft- und Sechstklässler dabei, sondern auch viele Interessierte, die ihr Kommen nicht bereuen mussten. Denn was sie zu sehen bekamen, war den vielen Applaus wert, der am Ende des Musicals begeistert gespendet wurde. Seit Schuljahresanfang probten Musiklehrer Christian Förschner und sein Team mit dem Unterstufenchor das Singspiel „Der kleine Prinz“, das Michael Sommer (Text) und Bastian Bund (Musik) verfassten und das schon viele schöne Erfolge feiern konnte.

Die Soloparts konnten doppelt und sogar dreifach besetzt werden.

„Die Vorbereitungen waren harte Arbeit und kosteten viele Nerven“, sagte der Studienrat, der aber seine Schüler für ihren Einsatz und ihr Können ebenso lobte wie seine Kollegin Annemarie Großmann, die die Spielleitung hatte. Beide freuten sich über so viele gute Interpreten während der Proben, dass die Soloparts alle doppelt oder sogar dreifach besetzt werden konnten. Und auch der Unterstufenchor, der teilweise mehrstimmig sang, erwies sich als leistungsstark, auch wenn er nicht immer ganz einfach zu disziplinieren war. Das weltberühmte Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry, in dem es um menschliche Werte geht, war das Grundgerüst für das Musical. Wer das Buch gelesen hat, war eindeutig im Vorteil, um den Fortgang des Singspiels zu verstehen. Da waren die Begegnungen mit den vielen großen Leuten, die der kleine Prinz in Wort und Tat oft nicht verstand, da waren die Blumen und die Tiere, denen er sich mehr zugewandt sah. „Was wichtig ist, ist für das Auge unsichtbar“, eine zentrale Aussage des Werkes, wird immer wieder deutlich. Die schauspielerischen Fertigkeiten der Darsteller standen nicht im Mittelpunkt des Abends, sondern die musikalischen. Die teilweise extrem schwierig zu singenden Lieder wurden altersgerecht sehr gekonnt präsentiert. „Da wächst wieder hervorragender Nachwuchs für die übrigen Chöre unseres Gymnasiums heran“, sagte eine Kollegin im Publikum. Gefallen konnte aber auch die Inszenierung, die mit minimalen Requisiten und gekonnten Lichteffekten hervorragende Wirkung erzeugte.

Nächstes Jahr ist „Der große Gatsby“ geplant

Am Ende des mehr als einstündigen Auftritts gab es nur lobende Stimmen: Lob der Lehrer für die Musiker und Techniker, Lob des Elternbeirats durch Tessa Dreher für den gelungenen Abend, ja sogar Lob der Schüler für die beteiligten Lehrer, besonders für Christian Förschner: Sie malten und erstellten für ihn ein Bild, das sie „mit viel Liebe und Kreativität“, so die Aussage einer Schülerin bei der Übergabe, hergestellt hatten. Die Vorstellung endete mit riesigem Jubel aller Beteiligten. Danach wurde getanzt und gelacht und alle Anspannung der Aufführungen fiel ab. Ob es nach „Der kleine Prinz“ wieder ein Musical des Unterstufenchors geben wird, steht laut Förschner noch nicht fest. „2026 sind erst einmal die übrigen Chöre und Schauspieler unserer Schule mit dem großen Gatsby dran.“