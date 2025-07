Diesmal sind nur die Jüngsten an der Reihe

Ein Großprojekt startete der Unterstufenchor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen unter der Leitung von Musiklehrer Christian Förschner. Über 70 Schüler und Schülerinnen führen das Musical „Der kleine Prinz“ auf. Es wuselt nur so in der Aula des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen. Massen von schwarz gekleideten Unterstufenschülern wirbeln durcheinander, bereiten sich auf die Rollen vor oder befassen sich mit Umziehen und Technik. Die erste Probe des kleinen Prinzen in Kostümen steht bevor.

Mittendrin der Chef der Truppe, Christian Förschner, Musiklehrer am Gymnasium. Er schleppt Requisiten, Unmengen von Klamotten, beantwortet unzählige Fragen seiner Musical-Darsteller, kümmert sich um Musikinstrumente und versucht, Ordnung in den Hühnerhaufen zu bringen. Und tatsächlich, es klappt, und zwar unglaublich schnell. Alle sind auf ihrem Platz, alle stimmen das erste Lied des Musicals an, es klingt richtig gut. Noch eine Hauptprobe, dann stehen die beiden Aufführungen am 23. und 24. Juli in der Mensa bevor.

Der Musiklehrer erhielt Unterstützung von den Kollegen

Förschner hatte die Idee, das erste große Unterstufen-Musical des Gymnasiums aufzuführen, nachdem er mit seinem Chor bei den jüngsten Aufführungen so große Erfolge gefeiert hatte. Geprobt wurde das Singspiel von Bastian Bunt (Komponist) und Michael Sommer (Texte), die den berühmten kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry musikalisch schulfreundlich umsetzten, schon von Schuljahresbeginn an. Und zwar intensiv. Natürlich lässt sich so ein Großprojekt nicht mit einer einzigen Person auf die Beine stellen. Unterstützt wurde er von seinen Kollegen Annemarie Großmann (Regie), Markus Göppel (Musik und mehr), Tobias Urbin und Marco Zimmert mit der Technikgruppe von Realschule und Gymnasium. Alle zusammen haben bei der Probe in der Mensa alle Hände voll zu tun. Während schon eifrig der Unterstufenchor, bestehend aus über 50 Sängerinnen und Sängern der fünften und sechsten Gymnasialklassen, und die Solisten singen und spielen, wird noch an Bühnenutensilien gebaut, die Technik eingerichtet und vieles mehr organisiert.

Der kleine Prinz landet auf der Erde und lernt über Werte wie Freundschaft und Liebe

90 Minuten ohne Pause wird die Aufführung am Mittwoch und Donnerstag, 23./24. Juli, in der Mensa des Leonhard-Wagner-Gymnasiums ab 18.30 Uhr dauern. Der Eintritt ist frei.