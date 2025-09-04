Unterwegs am Lochbach bei Königsbrunn

Fährt man auf der Meringer Straße Richtung Mandichosee, fallen an der Brücke über den Lochbach immer wieder parkende Autos auf. Die gehören Spaziergängern und Wanderern, die am Lochbach unterwegs sind. Nicht weit von Königsbrunn gibt es hier ein kleines Naturparadies, das für Königsbrunnerinnen und Königsbrunner längst kein Geheimtipp mehr ist.

Geht man auf dem Weg am Lochbach los, egal ob nach Norden oder Süden, verschlucken Hecken, Blätter und das gluckernde Wasser den Lärm der Straße schon nach wenigen Metern. Stille kehrt ein. Seit der Renaturierung des Lochbachs bietet sich ein abwechslungsreiches Bild. Mal fließt der Bach schnell dahin, dann bildet er wieder kleine Buchten aus. Dort wird die Strömung gebremst, das Wasser staut sich an kleinen Inseln oder bildet Rückströmungen. Ideale Bedingungen für viele Tier- und Vogelarten. Neben Enten kann man Wasseramseln und Eisvögel entdecken. Zahlreiche Schmetterlingsarten, Libellen und Hornissen haben hier ihren Lebensraum. Doch nicht nur der Weg am Bach entlang ist sehenswert. Auf Höhe des Lochbachsturzes beginnt Richtung Nordwesten die Königsbrunner Heide. Auf der anderen Seite, im Süden liegt die neu gebaute Schaffner-Bruck, das ist eine Brücke über den Lochbach, mit ihrem angeschlossenen Naturlehrpfad.

In der Ruhe der Natur kommt man schnell mit Menschen ins Gespräch

Beseelt von Ruhe und Friedfertigkeit, kommt man schnell mit den Menschen ins Gespräch, die hier unterwegs sind. Gleich nach dem Parkplatz spazieren Anne und Erich Seifert mit ihrem Hund am Bach entlang. Die beiden kommen aus dem nahen Haunstetten. „Es ist eine schöne Landschaft. Durch die Renaturierung ist es viel schöner geworden. Auch in Haunstetten sind Teile des Bachs renaturiert worden. Aber es gibt Stücke, die noch ziemlich gerade verlaufen. Da gibt es eigentlich nur Felder. Hier ist es mit Wald und Wiesen und dem natürlichen Bachlauf wesentlich interessanter.“ Anne Seifert schätzt den Lochbach, um mit dem Hund draußen unterwegs zu sein. „Dass er auch ein bisschen ins Wasser kann, ist für den Hund natürlich besonders schön“, sagt sie. Durch die neu angelegten, aufgeweiteten Uferböschungen seien mehr Libellenarten und Kleingetier als anderswo zu beobachten. „Wenn man mal vom Bach weggeht, in die Heide hinein, kann man in der Nähe zwar selten, aber doch immer wieder einmal, die bekannten Wildpferde sehen“, so Seifert.

Ein paar Meter weiter auf dem Weg, nahe des Lochbachsturzes, ist Tanja Meister mit Hund Luke unterwegs. Sie kommt aus Königsbrunn. „Das Wasser ist beruhigend und schön. Man kann spazierengehen und es ist oft sehr still, nicht so überlaufen wie anderswo, zum Beispiel entlang der Wertach. Die Renaturierung ist sehr gut gelungen.“ Am Anfang sei es ihr erst einmal seltsam vorgekommen. „Das war teilweise schon erschreckend. Wenn man sieht, wie die Bäume fallen, weiß man zunächst ja nicht, was dabei herauskommt.“ Für die Natur und die Artenvielfalt habe sich das Konzept aber als genial erwiesen. Man könne den Fischen im Wasser zuschauen, Schwäne würden brüten und in einem Vogelnistkasten hätte sie unlängst auch Hornissen beim Nestbau beobachten können. Sehr gut findet sie auch die neugebaute Schaffner-Bruck: „Die Brücke war notwendig. Ohne sie hat die Natur doch sehr gelitten. Viele haben sich ihre eigenen Wege gesucht und alles ringsherum niedergetrampelt. Seit es die Brücke gibt, wird die Natur spürbar entlastet“, sagt sie. Tanja Meister verbringt viel freie Zeit am Lochbach. „Ich bin vier bis sechs Mal in der Woche hier draußen.“

Naturerlebnis und Erinnerungen and die eigene Jugend

Auf der anderen Seite der Meringer Straße, nahe der Schaffner-Bruck, sind Gudrun und Josef Kneissl unterwegs. Sie kommen aus Landsberg. Dass sie am Lochbach unterwegs sind, hat einen besonderen Grund: „Meine Frau ist hier aufgewachsen. Sie wollte mir zeigen, wo sie in ihrer Jugend gelebt hat. Auch das Schwimmen hat sie hier gelernt,“ sagt Josef Kneissl. „Die Natur und der geschwungene Flusslauf sind schön“, sagt der Landsberger. Gerade hätten sie sich darüber unterhalten, wie es früher gewesen sei. Vor allem sei seiner Frau im Gedächtnis geblieben, wie sie zusammen mit ihrem Vater nach Unwettern an den Lochbach gefahren sei, um das Hochwasser zu beobachten. „Ich habe die ersten zwölf Jahre meines Lebens hier verbracht“, sagt Gudrun Kneissl. Sie könne sich noch gut daran erinnern, wie es damals gewesen sei. „Es hat sich doch viel verändert. Ich erinnere mich noch an den alten Lochbachanstich, wo die Wirtschaft dann ja im See versunken ist.“

Je länger man unterwegs ist, desto mehr Menschen begegnet man. Viele haben ihre Hunde dabei. Eines jedoch ist allen gemeinsam. Jeder fühlt sich hier ruhiger und ausgeglichener. Hektik und Stress sind viel weiter weg als anderswo.

Info Lochbach: Der rund 15 Kilometer lange Lochbach entspringt bei Unterbergen aus der Lechstaustufe 22. Er trug auch die Namen Brunnenlech und Mühlbach. Kurz vor der Wertachmündung in Oberhausen fließt der Lochbach wieder in den Lech. Früher diente der Lochbach als Hochwasserableitung für den Lech. Daher wurde er als „Wasser-Autobahn“ konzipiert, um möglichst schnell möglichst viel Wasser ableiten zu können. Durch den Bau der Lechstaustufen wurde diese Funktion überflüssig. Deshalb wurde jetzt damit begonnen, aus dem Bach einen möglichst naturnahen Lebensraum zu machen. Mit zahlreichen Infotafeln und einem Naturlehrpfad versucht man, das Wissen rund um die Vorgänge am Bach den Menschen, die dort unterwegs sind, näherzubringen. Ein beliebter Wegbegleiter ist dabei „Fido, der Fuchs“. Er führt auf den Tafeln durch den Naturlehrpfad.

