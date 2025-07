Sommerkonzert des Gymnasiums: Ein unvergesslicher Abend mit besonderen Momenten

Ein Sommerkonzert der Extraklasse bieten die musikalischen Gruppen des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen seit Jahren. Doch diesmal ging es dank besonderer Darstellungsformen noch darüber hinaus. Außerdem gab es am Ende des großartigen Abends eine besondere Überraschung.

Nicht einen freien Platz gab es beim Sommerkonzert des Leonhard-Wagner-Gymnasiums (LWG) im Saal und auf der Empore der Stadthalle Schwabmünchen, im Gegenteil, alle Beteiligten, und das waren mehr als 150, mussten zwischen ihren Auftritten stehen. Eigentlich war damit nicht zu rechnen, denn die Unterstufe wirkte diesmal nicht mit, weil sie ein eigenes Musical aufführen wird. Doch die restlichen sieben unterschiedlichen Musikensembles machten diesen Verlust problemlos wett.

Der junge Chor singt drei schwierige Stücke

Es erstaunt immer wieder, wie es die Musiklehrer des LWG Jahr für Jahr schaffen, so eine riesige Menge von Talenten auf die Bühne zu bringen. Zum Beispiel das Orchester (Leitung Sandra Möhring), das die Bühne bis auf den letzten Platz ausfüllte und mit den drei dargebotenen Stücken von mehr oder weniger bekannten Komponisten mit ihrem Können begeisterte. Positiv überrascht zeigten sich die Zuschauer von der Entwicklung des jungen Chors, der drei schwierige berühmte Stücke, unter anderem von Michael Jackson, einfallsreich aufführte. Dem stand die Little Band in nichts nach. Sie bot unter der Leitung von Fachschaftsleiter Musik Swen Graba unter anderem das Thema von Mission Impossible in bewährter leistungsstarker Manier. Dann das Vokalensemble, das gigantischen Applaus einheimste. Kein Wunder, war doch nicht nur die musikalische Leistung bei Stücken von zum Beispiel Max Raabe überzeugend, sondern auch die choreographische Darbietung (Leitung Sandra Möhring).

Icon Vergrößern Die Bigband bot wie immer tolle Jazz-Klänge. Foto: Reinhold Radloff Icon Schließen Schließen Die Bigband bot wie immer tolle Jazz-Klänge. Foto: Reinhold Radloff

Nach der Pause gefielen die Blechbläser unter Werner Wacker unter anderem mit Strangers in the Night. Eine tolle Show bot der Oberstufenchor zum Beispiel mit Ausschnitten aus dem Musical La La Land. Der Programm-Abschluss war der Big Band unter Swen Graba vorbehalten. Sie heizte unter anderem mit dem James-Bond-Thema mit tollem Jazz ein, der mit viel Spaß vorgetragen wurde.

Was war nun das Besondere an diesem Abend, abgesehen von der faszinierenden musikalischen Leistung? Das mit gelungenen Effekten gespickte Programm und die neue Präsentationsform. Die übernahm der Theaterkurs Q12 unter der Leitung von Barbara Schmidt, gekonnt und einfallsreich, was dem Abend eine besondere Note verlieh. Perfekte Arbeit leistete auch das Umbauteam.

Dann kam der immer wieder erstaunliche Teil: Mit viel Empathie lobten die Schüler die Leistungen ihrer Lehrer und überreichten Geschenke. Dem stand auch der Elternbeirat des LWG nicht nach. Vorsitzende Carmen Janzen sprach von einem faszinierenden Abend, nach dem alle beseelt nach Hause gehen und ehrte die Lehrer auf ihre Art und Weise.

Schüler verabschieden sich mit Dankbarkeit

Was im Publikum niemand wusste, und auch der Betroffene selbst nicht: Die Musikfachschaft und andere Kollegen sowie die Schüler verabschiedeten ihren Schulleiter Alexander Pfaffendorf, der zum neuen Schuljahr ans Gymnasium Schongau wechselt. Sie erfüllten den ganzen Saal mit einem seiner Lieblingsstücke, Music von John Miles, und boten dazu eine ans Herz gehende Choreographie, unterstützt von Plakaten wie „Danke für Herz und Harmonie“. Schülersprecher Leon Gerlinger hielt eine gekonnte Rede auf den hochgeschätzten Chef, der die Schüler gefordert, gefördert und unterstützt habe, vor allem musikalisch. „Sie waren für uns mehr als ein Schulleiter: ein Vorbild, ein Ruhepol und viel mehr. Wir verabschieden uns mit Dankbarkeit.

Icon Vergrößern Zum Abschied erhielt Schulleiter Alexander Pfaffendorf eine Goldene Schallplatte. Foto: Reinhold Radloff Icon Schließen Schließen Zum Abschied erhielt Schulleiter Alexander Pfaffendorf eine Goldene Schallplatte. Foto: Reinhold Radloff

Pfaffendorf zeigte sich überwältigt von dieser überraschenden Verabschiedung und meinte unter anderem: „Ihr seid wahnsinnig tolle Schüler und Lehrer.“ Und er fügte verschmitzt hinzu: „Wie blöd kann ich eigentlich sein, eine so super Schule zu verlassen.“ Unter den vielen Geschenken stach eine Goldene Schallplatte für seine neun Jahre am LWG heraus. Die stehenden Ovationen vor und nach der Zugabe galten ihm und allen Mitwirkenden an diesem unvergesslichen Abend.