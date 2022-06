Landkreis Augsburg

Experten haben eine Vermutung zur Unwetter-Ursache in Großaitingen

Plus Nach den schweren Schäden in Großaitingen war immer wieder die Rede von einem Tornado. Wetterexperten glauben nicht an einen solchen Sturm.

Von Maximilian Czysz, Elmar Knöchel

Am Montagnachmittag hat ein Gewittersturm in Großaitingen schwere Schäden angerichtet. Das Schadensbild ließ viele Betroffene sofort an einen Tornado denken. Doch Experten gehen mittlerweile von einem anderen Wetterphänomen aus.

