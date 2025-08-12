V-Partei³ will erstmals bei Wahlen antreten

Die Partei Veränderung -Vielfalt - Vegan, kurz V-Partei³, will zur Kommunalwahl 2026 nicht nur in Augsburg, sondern erstmals auch zur Kreistagswahl im Landkreis Augsburg antreten.

Damit möchte die Partei ihre umwelt- und tierpolitischen Schwerpunkte auch auf Landkreisebene einbringen – in einem Raum, der nach Ansicht der Verantwortlichen von Flächenverbrauch, wachsendem Verkehrsaufkommen und hohem ökologischen Handlungsbedarf geprägt ist. „Gerade im ländlichen Raum braucht es eine konsequente ökologische Stimme, die sich auch für Tierrechte, Klimaschutz und eine zukunftsfähige Landwirtschaft einsetzt“, sagt die Bezirksvorsitzende Susanne Stachon. „Wir wollen auch im Landkreis Augsburg zeigen, dass Politik anders geht – sozialer, gerechter und mutiger.“ Die Partei kündigte an, mit einer offenen Liste zur Kreistagswahl anzutreten. Auch interessierte Nicht-Mitglieder können sich bewerben, sofern sie die Werte der Partei vertreten – insbesondere Umwelt- und Tierschutz, soziale Gerechtigkeit sowie Transparenz und demokratische Teilhabe.

Die Partei fordert mehr Mitsprache des Landkreises

Ein wichtiges Thema wird der geplante Neubau des Universitätsklinikums Augsburg sein. Obwohl der Landkreis Augsburg laut Haushaltsplan 2025 mit rund fünf Millionen Euro jährlich nach wie vor nicht unerheblich an den Kosten beteiligt ist, hält es sich bei der Standortdiskussion zurück. Der derzeit vorgesehene Bauplatz liege im Bereich des ökologisch sehr wertvollen Naturparks – auch zum Nachteil der benachbarten Landkreiskommunen Neusäß und Stadtbergen. Die Partei fordert daher mehr Mitsprache des Landkreises bei den Planungen und spricht sich klar gegen eine Naturzerstörung zugunsten eines Klinikneubaus an ungeeigneter Stelle aus.

Neue Impulse im Kreistag setzen

Die Partei will das Thema aktiv in den Wahlkampf einbringen. Ziel sei es, im Kreistag neue Impulse zu setzen – etwa in den Bereichen Flächenschutz, Nahverkehr, Bildung, Hochwasserschutz, Ernährung in öffentlichen Einrichtungen oder Förderung einer tier- und klimafreundlichen Agrarwende. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich auf der Liste engagieren oder sich informieren möchten, können sich ab sofort melden.

