Weitere Sachbeschädigungen in Schwabmünchen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu zwei mutwilligen Sachbeschädigungen, die vermutlich in einem Zusammenhang stehen. Am Jugendzentrum in der Museumstraße wurde ein Fenster sowie ein Briefkasten beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden ist. In der naheliegenden Kroenstraße wurde ein Bienenhotel beschädigt. Die Höhe des Schadens ist hier noch unbekannt. Ob diese Vergehen auch mit der Brandsetzung eines Bauwagens auf dem Gelände der Leonhard-Wagner-Schulen in derselben Nacht im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Blutspuren am Tatort gesichert

An zwei Tatorten konnten Blutspuren gesichert werden, sodass der Täter eine frische Wunde aufweisen müsste. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. Ist jemandem eine Person aufgefallen, die am Donnerstagmorgen eine frische Verletzung, vermutlich im Bereich der Hand oder des Unterarms, aufwies?