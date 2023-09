Familien- und Kindernachmittag im Luitpoldpark

Nach dem ausgefallenen Heimatfest wird zur nächsten Veranstaltung des Verschönerungsvereins bestes Wetter erwartete. Was am Sonntag im Park alles geboten wird.

Mit großem Bedauern musste der Verschönerungsverein Ende Juli sein beliebtes Heimatfest aufgrund des damals schlechten Wetters absagen. Doch so ganz ohne Fest will man im Schwabmünchner Luitpoldpark nicht aus dem Sommer gehen. Daher wurde vor einigen Jahren der Kinder- und Familiennachmittag aus der Taufe gehoben. "Wir wollten damals gerade für die Kinder einen kleinen Ersatz bieten, wenn das Heimatfest ausfällt", erklärt der Vereinsvorsitzende Heinz Schwarzenbacher. Nachdem die Begeisterung bei der Premiere auf allen Seiten groß war, wurde aus dem Nachmittag, der anfangs nur stattfand, wenn das Heimatfest ausfiel, schnell ein fester Punkt im Veranstaltungskalender des Vereins - egal ob das große Fest über die Bühne geht oder nicht. Daher wird am Sonntag (10. September) von 11 bis 18 Uhr im Park der Kinder- und Familiennachmittag gefeiert.

Neues und Bewährtes sind am Sonntag dabei

Der Kinder- und Familiennachmittag ist fast ein "kleines Heimatfest". Zwar wird es keine Livemusik geben, dafür ist vor allem für Kinder vieles geboten. Angefangen von Hüpfburgen, Kinderschminken, einem Karussell von Happy time aus Schwabmünchen, sind auch wieder die Ponys dabei. Nicht fehlen darf natürlich das beliebte "Parkbähnle" des Verschönerungsvereins, dass auch wieder seine Runden durch den Park dreht und den Kindern eine Zugfahrt durch den Luitpoldpark bietet. Neu sind die Schlittenhunde von Funday-Events. Die ziehen diesmal zwar keinen Schlitten durch den Park, sondern sind zum Kennenlernen und Streicheln da. Dazu gibt es eine Vielzahl alter und neuer Hundeschlitten zum Ansehen.

Gastro-Angebot rundet den Tag ab

Wer hüpft und spielt, der hat auch Hunger. Getreu diesem Motto hat der Verschönerungsverein auch in Sachen Verpflegung einiges auf die Beine gestellt. Neben einem Grillwagen ist auch das Team von Singold-Crêpes vor Ort, Kaffee und Kuchen servieren - wie schon traditionell beim Heimatfest - die Singoldies. Gegen den Durst gibt es allerlei von der Staudenbrauerei aus Walkertshofen, dem neuen Getränkepartner des Vereins. "Wir sind froh, dass wir uns hier, getreu unserem Motto, so regional wie möglich, aufstellen konnten", freut sich Schwarzenbacher über die Lieferanten, die allesamt aus der Nähe kommen.