Kinder- und Familiennachmittag lockt Tausende in den Luitpoldpark

Hüpfen, Springen, Bähnle-Fahren und Spaß haben. Der Schwabmünchner Luitpoldpark war am Sonntag ein großer Anziehungspunkt für Familien.

Das Wetter am letzten Wochenende der Sommerferien war wie gemacht für ein tolles Fest im Schatten der Bäume im Schwabmünchner Luitpoldpark. Das dachten sich auch unzählige Familien aus der Region und machten sich auf zum Kinder- und Familiennachmittag des Verschönerungsvereins. Der hatte gemeinsam mit seinen Partnern fast schon einen kleinen "Vergnügungspark" im Bereich rund um den Festplatz geschaffen. Von Hüpfburgen über Hundestreicheln bis zum Parkbähnle war für die Besucher viel geboten. Und die nahmen das Angebot an. Egal ob auf den Bierbänken am schattigen Festplatz, auf der Festwiese oder am Spielplatz - überall waren glücklich und zufriedene Gesichter zu sehen. Auch der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, Heinz Schwarzenbacher zeigte sich mehr als nur zufrieden mit dem Event. "Wir haben den Menschen einen schönen Tag im Park ermöglicht. Dabei bin ich vor allem unseren Partnern und den Helfern aus dem Verein für ihren Einsatz dankbar."