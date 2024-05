Museumstag, Mühlentag, Bezirksmusikfest: Tipps zum Pfingstwochenende

Am langen und hoffentlich sonnigen Pfingstwochenende von Samstag, 18., bis Montag, 20. Mai, gibt es tolle Veranstaltungen im Landkreis Augsburg zu erleben.

Thierhaupten Im Mühlenmuseum in Thierhaupten ist am Montag, 20. Mai, von 11 bis 17 Uhr so einiges geboten. Während der ganzen Zeit können Besucher die Mühle besichtigen und bei einer der zahlreichen Kurzführungen die Mahlgänge des Klostermühlenmuseums Thierhaupten in Augenschein nehmen. Auch die Druckwerkstatt hat geöffnet und es gibt viele, weitere Mitmach-Stationen für Kinder. Außerdem findet auf dem Gelände ein kleiner Mühlenmarkt statt und es gibt Musik. Besucher sollten bitte am Festplatz oder beim Kloster Thierhaupten parken. Der Eintritt kostet regulär drei Euro und mit Mitmach-Aktionen sechs Euro. 7 Bilder Mühlentag Thierhaupten Foto: Marcus Merk

Am Internationalen Museumstag ist der Eintritt umsonst

Oberschönenfeld In Oberschönenfeld gibt es wegen des internationalen Museumstags am Sonntag, 19. Mai, von 13 bis 17 Uhr, einiges an Unterhaltung. Kinder können in der Kreativ-Werkstatt bunte Ansteckbuttons und Karten gestalten oder Spiele von früher neu entdecken wie Tauziehen, Sackhüpfen und Dosenwerfen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein Kräutersäckchen zu nähen. Für Erwachsene gibt es um 11 Uhr eine Führung über das Museumsgelände, um 14 Uhr eine Führung durch die Ausstellung "Moderne Puppenmöbel". Für Kunstinteressierte folgt um 16 Uhr ein Einblick in die Kunstausstellung mit Werken von Peter Junghanß. Ilyas schnuppert an verschiedenen Kräutern, mit denen er sein selbst genähtes Kräutersäckchen befüllt. Foto: Marcus Merk

Königsbrunn Das Archäologische Museum Königsbrunn bietet seinen Besuchern am Sonntag, 19. Mai, vormittags von 10 bis 12 Uhr und nachmittags 14 bis 16 Uhr freien Eintritt. Eine Führung findet von 10 bis 11 Uhr statt. Im Infopavillon 955 geht es um die Schlacht auf dem Lechfeld, bei der die einfallenden Magyaren unterlagen. Damit schritt letztlich die Christianisierung in Osteuropa voran und legte einen Basisgrundstein für die Idee eines frühen Europa . Das Museum hat am Samstag, 18. Mai und Sonntag, 19. Mai von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Auch das Lechfeldmuseum Königsbrunn ist geöffnet

Das Lechfeldmuseum Königsbrunn öffnet seine Pforten von 14 bis 16 Uhr für Gäste. Neben aussterbenden Berufen und nicht mehr existenten Schriften wie Sütterlin geht es auch um Heimatvertriebene wie Siebenbürger und Sudetendeutsche. In Orten wie Schwabmünchen erinnert bis heute eine Sudetenstraße an diese früheren Flüchtlinge aus Osteuropa. Laut BR waren um 1950 rund zwei Millionen der bayrischen Bevölkerung Flüchtlinge, die vor der Roten Armee Schutz suchten. Oft lebten sie in Baracken. Kleiner Tipp: Auch das Bukowina-Institut in Augsburg beschäftigt sich mit Vertriebenen.

Die Besucher konnten im Lechfeldmuseum vor einigen Jahren Schule wie vor 100 Jahren erleben - inklusive deutscher Schrift. Foto: Daniela Egert

Das Mercateum beschäftigt sich mit den Fernhandelsbeziehungen der Region im 16. Jahrhundert und den berühmten Handelsfamilien der Fugger und Welser. Das Mercateum ist eine weitere Anlaufstelle neben dem Fugger und Welser Museum in Augsburg. Aus der römischen Via Claudia zwischen unter anderem Augsburg, Landsberg und Venedig ging eine pulsierende Handelsroute "Die Straße nach Italien" hervor. Von dort verlief der Handel nach Übersee. Das Museum ist am Sonntag, 19. Mai und Montag, 20. Mai, von 14 bis 18 Uhr, geöffnet.

Das Mercateum öffnet am Museumstag für alle Interessierten. Auf die Weltkugel ist eine historische Karte aus dem 15. Jahrhundert geprägt. Foto: Andrea Collisi

Das Mithräum hat am Sonntag, 19. Mai, von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Freunde römischer Götterkulte kommen bei der Ausgrabungsstätte auf ihre Kosten. Der Mithraskult war eine Geheimreligion, die besonders in den Grenzprovinzen des römischen Reiches verbreitet war.

Das Naturmuseum hat von Samstag, 18. Mai bis Montag, 20. Mai, jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 19. Mai, können Besucher zusätzlich vormittags von 10 bis 12 Uhr vorbeikommen.

Das Textil- und Hauswirtschaftsmuseum in Bobingen entdecken

Bobingen In der alten Bobinger Mädchenschule hat das Textil- und Hauswirtschaftsmuseum am Sonntag, 19. Mai, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Es geht aber nicht nur um Handarbeit, sondern auch um die Herstellung von Pergament. Die Tierhaut diente neben Papyrus und vor dem Papier als Material zum Schreiben.

Zum Internationalen Museumstag öffnet das Schul-, Textil- und Hauswirtschaftsmuseum, sowie die Pergamentausstellung im Dachgeschoß der Alten Mädchenschule Bobingen wieder ihre Pforten. Foto: Heimatverein Dhochsträssler

Burgwalden Auch das Heimatmuseum im fugger'schen Backhäuschen hat am Sonntag, 19. Mai, von 13 bis 18 Uhr, geöffnet. Darin geht es um die Geschichte Burgwaldens, altertümliche, hölzerne Wasserleitungen (Deichelleitung) und das alte Wasserschlösschen unter anderem.

Das Bezirksmusikfest 2024 in Dinkelscherben

Dinkelscherben In Dinkelscherben steigt am Pfingstwochenende das Bezirksmusikfest . Los geht's auf dem Festplatz am Freitag, 17. Mai, um 18 Uhr mit den Musikvereinen aus Aretsried und Ziemetshausen sowie Stainless Brass. Am nächsten Tag hören Besucher Harmoniemusik von Maingründel und Muckasäck um 19 Uhr. Weiter geht es mit einem Festgottesdienst am Sonntag und anschließendem Frühschoppen um 10.30 Uhr. Pünktlich zum Mittagessen um 13 Uhr tritt der Gemeinschaftschor auf und es gibt einen Festumzug. Nachmittags folgt der Einzug der Fahnen und Vereine mit dem Musikverein Fischach um 16 Uhr und abends um 18 Uhr beschließt die Blasmusikformation Musikatzen den Tag. Aber am Montag, 20. Mai, gibt es noch einen musikalischen Nachschlag ab 17 Uhr mit Stubenattacke & Alpenblech. Der Eintritt ist frei.