Ärger um weiße Streifen in Schwabmünchen

Mit sogenannten Fahrradschutzstreifen will Schwabmünchen das Radeln sicherer machen. In der Lechfelder Straße kommt die Umsetzung bei den Anwohnern nicht gut an. Sie fühlen sich übergangen und benachteiligt.

Den Anliegern der Lechfelder Straße in Schwabmünchen passt der Fahrradschutzstreifen, der zum Herbstanfang entlang der Straße angebracht wurde, nicht. Und das hat seine Gründe.

Einer der Hauptkritikpunkte ist der Wegfall der Parkmöglichkeiten entlang der Straße. Anlieger Thomas Aichner sagt: "Es gibt einen Friseur und einige Kleinbetriebe. Für deren Kunden gibt es nun, außer für den Friseur, keine Parkmöglichkeiten mehr. Auch Besucher müssen längere Wege in Kauf nehmen." Doch das ist nicht immer einfach. "Ich habe einen gehbehinderten Bekannten. Kommt der, muss er in der Gartenstraße parken. Vor allem bei schlechtem Wetter ein Unding", sagt Aichner.

Problematisch ist, dass es kaum Flächen auf den Grundstücken gibt. "Als vor einigen Jahrzehnten die Straße ausgebaut worden ist, wurden den Anliegern einige Meter weggenommen. Der Platz fehlt nun", sagt Werner Kraus, der mit seinem Architekturbüro und seinem Wohnsitz ebenfalls betroffen ist. "Fakt ist, dass durch das Parkverbot erhebliche Nachteile für die Anwohner und Besucher in der Lechfelder Straße entstanden sind. So wie das zu verstehen ist, darf nicht einmal mehr ein Paketbote stehen bleiben", so Aichner.

Die Streifen verursachen Lärm

Ein weiteres Problem seien die Streifen. Denn die stehen einige Millimeter über die Fahrbahn heraus. Das führe zu einer erheblichen Geräuschentwicklung, wenn sie überfahren werden. "Dazu kommt noch ein Mehr an Lärm, weil jetzt nahezu alle Fahrzeuge deutlich schneller fahren, weil keine parkenden Autos den Verkehr verlangsamen", stellt Werner Kraus fest. Das Problem mit den Streifen sei der Stadt bekannt. Im Zuge der Bürgerversammlung erläuterte Stadtbaumeister Stefan Michelfeit, dass diese geringfügig höher als normal seien, nach Aussagen der ausführenden Firma sich die Differenz noch im Toleranzbereich befinde. Ob es trotzdem eine Möglichkeit der Verbesserung gibt, blieb offen. Problematisch sehen die Anwohner auch, dass sich die Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs deutlich erhöht hat. "Das verursacht Lärm und ist gefährlich. Rückwärts aus einer Hofeinfahrt zu fahren ist inzwischen ein Risiko", so Kraus.

Kritik an Vorgehen und Notwendigkeit

Die Anwohner der Lechfelder Straße sparen nicht mit Kritik an der Stadt. Im Jahr 2022 sei das Thema erstmalig aufgekommen, berichten sie. Es folgten Gespräche im Rathaus, schon damals äußerten sie ihre Bedenken. "Damals hieß es, es sei noch nicht spruchreif. Dann wurde in diesem Jahr das Parkverbot nach dem Michaelimarkt einfach verlängert und Fakten geschaffen. Wir wussten davon nichts", schimpft Kraus. Darauf bei der Bürgerversammlung angesprochen, verwies Bürgermeister Lorenz Müller auf die öffentliche Stadtratssitzung vom Juli. Zudem stellen die Anwohner die Notwendigkeit des Schutzstreifens in den Raum.

Anwohnerin Christine Kraus hat am Morgen, im Zeitraum des Unterrichtsstarts, ab dem Schulzentrum die Radler gezählt. Sie kam auf neun, die die Straße nutzten. "Die Schüler nehmen schon immer andere Routen, da die sicherer sind", ist sie überzeugt. So sieht es auch Karin Sternberg: "Die Stadt spricht von 900 Radlern in diesem Bereich am Tag. Das wären, nur auf die Kernzeit gerechnet, fast zwei pro Minute. Die gibt es aber nicht."

Ist der Streifen breit genug?

Thomas Aichner kritisiert zudem die Breite des "Schutzstreifens". Seiner Ansicht nach wird die notwendige Mindestbreite von 1,25 Metern nicht erreicht. "Die Gullys sind für Radler nicht überfahrbar, da verringert sich der Streifen auf 70 Zentimeter. Die Regenrinne ist auch nicht befahrbar, aber einberechnet", so Aichner. Er verweist außerdem auf die Straßenverkehrsordnung. "Da heißt es, dass die Verkehrszusammensetzung die Mitbenutzung des Streifens durch den Kraftfahrzeugverkehr nur in seltenen Fällen erfordert wird", erklärt er. Dies sei in der Lechfelder Straße aber nicht der Fall. Um gegen den Streifen vorzugehen, hat Aichner auf der Internet-Plattform "change.org" eine Petition gestartet und Unterschriften gesammelt. Rund 300 Unterstützer hat er so bereits gefunden.

Auch in den sozialen Medien gab es viel Kritik. Ein Facebook-User kommentierte: "Ich fahre viel und gerne Fahrrad. Aber diese Streifen vermitteln ein falsches Gefühl der Sicherheit." Andere kritisieren vor allem die weggefallenen Parkflächen und die dadurch entstandene erhöhte Durchfahrtsgeschwindigkeit. "Freie Fahrt für Raser. Hier wünschte ich mir einen Bürgerentscheid", schreibt ein andere Userin.