vor 47 Min.

Macht ein Parkhaus in Schwabmünchen Sinn?

Plus Experten untersuchten, ob es in der Stadt genügend Parkplätze gibt. Ein Vorschlag könnte Autofahrern bei der Suche helfen.

Von Christian Kruppe

Die Zahl ist beeindruckend: 1390 öffentliche Stellplätze stehen in der Schwabmünchner Innenstadt sowie am Bahnhof zur Verfügung. Diese Zahl stammt von Timotheus Wischniowski vom Augsburger Planungsbüro Schlothauer & Wauer. Es sollte im Auftrag der Stadtverwaltung herausfinden, wie die Situation in der Stadt aussieht.

Zum einen wurden verfügbare Parkplätze und deren Auslastung erfasst. Zum anderen wurden die Nutzer mittels Postkarten zu deren Parkdauer und -zweck befragt. Das Ergebnis zeigte: Die Parksituation in der Stadt hat Schwächen. Deutlich wurde gleichzeitig, dass es Bereiche gibt, die sehr hoch ausgelastet sind. Dazu zählen vor allem die Fuggerstraße und der Bereich Burg- und Frauenstraße. Die Ursachen sind grundverschieden. Während in der Fuggerstraße die Parkflächen vorwiegend zum Einkaufen genutzt werden, sind es im Bereich der Burg- und Frauenstraße das Wohnen und mit Abstrichen das Arbeiten.

