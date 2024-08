Verkehrsdebatte in Königsbrunn: Ringstraße oder Alternative?

Was nach einer guten Nachricht klingt, löst vereinzelt Bedenken aus: In Königsbrunn entsteht Wohnraum. Zwischen Europaplatz und Steingasse plant die städtische Wohnbaugesellschaft GWG das Projekt Johannesgarten. Drei Gebäude mit 28 Zwei- und Dreizimmerwohnungen sollen es werden. Aktuell prüft die GWG eine kleinere Version mit nur zwei Häusern und ohne Tiefgarage. Egal, welche Variante es am Ende wird: Als Erstes soll eines der Gebäude entstehen und Platz für elf Wohneinheiten bieten. Der Bauantrag sieht ein Ringverkehr-Konzept mit Einbahnstraßenregelung vor, der über die 3,5-Meter-schmale Steingasse u-förmig zurück zur St.-Johannes-Straße führt. Anwohnerinnen fürchten in der Steingasse ohne Möglichkeit zum Parallel-Verkehr ein Verkehrschaos. Laut GWG könne der Bau unter Umständen auch ohne den Ringverkehr realisiert werden.

Sibylle Leimer von der GWG teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit: „Die Erschließung war durch die Steingasse immer schon geregelt, nachdem es sich hierbei um eine öffentliche Straße handelt und der Bebauungsplan „Zentrum IX“ die Steingasse als Erschließungsstraße vorsieht.“ Dem Bauantrag sei trotzdem ein Ringverkehr-Konzept mit Einbahnstraßenregelung beigelegt worden. „Dies wurde im Vorfeld mit der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Königsbrunn abgestimmt und erfüllt damit alle Anforderungen.“ Friseurin Renate Hertle wohnt seit 60 Jahren in der Steingasse. Sie befürchtet, dass das Unfallrisiko für Radfahrerinnen und Radfahrer in der Ringstraße steige. Auch Kundinnen hätten sich schon beschwert, weil sie davon ausgehen, dass es in der Straße während der Bauarbeiten zu eng werde. Bürgermeister Franz Feigl habe sie aber bei einem Besuch beruhigen können, sagt Hertle.

Ringverkehr ist in Königsbrunn keine Dauerlösung

Denn alternativlos ist der Ringverkehr nicht. „Wenn es ganz gut läuft, wird es den Ringverkehr nie geben“, sagt Leimer von der GWG. Das komme darauf an, wie schnell der zweite Bauabschnitt des Projekts erfolge. „Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Erschließung als Momentaufnahme gesehen werden muss, da eine komplette Neuregelung des Zufahrtsverkehrs für das Gesamtprojekt Johannesgarten geprüft wird.“ Der Anliegerverkehr für den Johannesgarten solle ausschließlich über eine neu zu schaffende Zufahrt von der St.-Johannes-Straße aus geführt werden. „Die Steingasse wird dann durch das Bauvorhaben nicht mehr belastet als dies bisher auch der Fall ist.“ Aktuell werden die Bestandsgebäude, zwei am Ende der Steingasse und eines an der St.-Johannes-Straße, abgerissen.