Verkehrsinitiative Grimoldsried hat viele Unterstützer

Eine Unterschriftenaktion haben die Organisatorinnen der Verkehrsinitiative Grimoldsried - Petra Jakob, Silke Mairhörmann und Regina Mayer (von links) - gestartet und dabei viel Zuspruch erlebt. Über 120 Unterschriften sind binnen weniger Tage zusammengekommen. „Wir haben nur Menschen angesprochen, die einen persönlichen Bezug zu Grimoldsried haben – entweder weil sie hier wohnen oder Verwandte haben oder weil sie in Grimoldsried arbeiten oder ihrem Hobby nachgehen“, teilen die Organisatorinnen mit.

Viele der Unterzeichnenden haben von eigenen Erlebnissen mit zu schnell fahrenden Autos in Grimoldsried berichtet. „Das zeigt, dass die Problematik in unserem Ort nicht nur von uns Müttern, sondern auch von vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen wird.“ Die Unterschriften sollen im April an Bürgermeister Mirko Kujath übergeben werden. Die Organisatorinnen hoffen, dass sie die Gemeinderäte so von ihrem Vorhaben überzeugen können: Sie wollen über die Verkehrsinitiative feste Geschwindigkeitstafeln für Grimoldsried beschaffen und kostenfrei an die Gemeinde übergeben.