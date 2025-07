Abbiegefehler führt in Schwabmünchen zu Verkehrsunfall

Ein Leichtverletzter und ein Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Landsberger Straße in Schwabmünchen.

Fahrfehler mit Folgen

Ein Kleinbus mit einem Fahrgast hatte beim Abbiegen ein Auto übersehen. Dessen Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Das Auto musste später abgeschleppt werden. (AZ)