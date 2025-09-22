Icon Menü
Verkehrsunfall in Untermeitingen: Fahrer übersieht Auto – Vier Verletzte und hoher Schaden

Untermeitingen

Unfall mit vier Verletzten in Untermeitingen

Autofahrer übersieht beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug. Hoher Sachschaden.
Von Maximilian Czysz
    Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Sonntag in Untermeitingen. (Symbolbild)
    Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Sonntag in Untermeitingen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner, dpa

    Vier Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag in der Lagerlechfelder Straße in Untermeitingen.

    Leichtverletzte werden ins Krankenhaus gebracht

    Ursache war laut Polizei ein Fehler beim Abbiegen: Ein 39-jähriger Mann befuhr um 11.45 Uhr mit seinem Auto die Lagerlechfelder Straße. Als er nach links abbog, übersah er ein entgegenkommendes Auto, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Dabei wurden alle vier Insassen des entgegenkommenden Autos leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige blieb unverletzt.

    Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

    Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 17.000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

