Verlosung: Die Big Band der Bundeswehr kommt nach Königsbrunn - und hat einen Stargast dabei

Wer an die Bundeswehr denkt, denkt in der Regel nicht als Erstes an Swing, Rock und Pop. Genau diese Genres bringt aber die Big Band der Bundeswehr auf die Bühne. Am 8. Mai tritt sie zum Auftakt der Deluxe-Tage in Königsbrunn auf. Und hat einen Stargast dabei: Max Mutzke, der längst nicht nur für seine Teilnahme am Eurovision Song Contest bekannt ist. Die Redaktion verlost Karten.

Icon Vergrößern Ist als Stargast dabei, wenn die Big Band der Bundeswehr in Königsbrunn auftritt: Max Mutzke. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ist als Stargast dabei, wenn die Big Band der Bundeswehr in Königsbrunn auftritt: Max Mutzke. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Archivbild)

Auf der Internetseite der Musikerinnen und Musiker heißt es: „Gewöhnliche Marsch- und Orchesterliteratur sind hier Fehlanzeige.“ Unter der Leitung von Bandleader Oberstleutnant Timor Oliver Chadik steht moderne Unterhaltungsmusik im Vordergrund. Dazu kommt eine multimediale Bühnenshow. Für ein erfolgreiches Konzert mit der Big Band der Bundeswehr muss die Arbeit vieler Menschen in Vorbereitung und Durchführung ineinandergreifen. So legt laut der Band ein kleines Planungsteam Tour-Abläufe im gesamten Bundesgebiet, für das Ausland und die Einsatzländer der deutschen Soldaten fest. Eine zehnköpfige Technikcrew bringt das bis zu 70 Tonnen umfassende Material zur rechten Zeit an den rechten Ort. Eine zehn mal sechs Meter große LED-Wand gehört ebenso dazu, wie Showlicht, Beschallung, Kameras, Mikrofone, Bühnenteile, Instrumente.

Kleinkunstbühne Königsbrunn will Erlös für guten Zweck verwenden

Das Konzert am Donnerstag, 8. Mai, ist ein Benefizkonzert. Der Reinerlös geht laut den Organisatoren der Kleinkunstbühne an den Hilfsfonds Königsbrunn und, wenn genügend zusammenkommt, an die Tafel. Der Hilfsfonds unterstützt in Not geratene Königsbrunner. Bürgermeister Franz Feigl ist Schirmherr der Veranstaltung. Los geht es um 19.30 Uhr in der Willi-Oppenländer-Halle, Karwendelstraße 12. Tickets gibt es im Internet auf Eventim. Die Preise liegen dort aktuell, je nach Kategorie und eventueller Ermäßigung, zwischen 26 und 37 Euro pro Karte.

Kostenlos sind die Karten für die Gewinner der Verlosung der Kleinkunstbühne mit unserer Redaktion. Verlost werden drei Mal zwei Tickets. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Bundeswehr Deluxe). Die Organisatoren der Kleinkunstbühne schicken den Gewinnern die Karten im Vorfeld zu. Einsendeschluss ist Dienstag, 18. Februar, 23.59 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)