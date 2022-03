Ein Bobinger Nachwuchs-Kicker darf zum Fußballcamp im Europapark

Der FC Bayern München und der Europa-Park in Rust veranstalten jedes Jahr Fußballcamps für Kinder. Jetzt steht der Sieger unseres Gewinnspiels fest. Er kommt aus Bobingen.

Der FC-Bayern-Kids-Club stellt mit Unterstützung des Europa-Park in Rust bei Freiburg die FC-Bayern-Kids-Club-Fußballcamps auf die Beine. Bis zu 150 talentierte Nachwuchskicker können hier ihrem Traum, eines Tages im Trikot des FC Bayern München um die Meisterschaft zu spielen, ein Stückchen näher kommen. In Deutschlands größtem Freizeitpark haben die Kids die Möglichkeit, an ihrer Balltechnik zu feilen und nebenbei über 100 Attraktionen und Shows hautnah zu erleben - das sind doch genau die Ferien, die sich junge Fußballer wünschen.

Wir haben einen Platz im Camp für Mädchen und Jungs im Alter zwischen neun und elf Jahren verlost, das vom 15. bis 19. August stattfindet. Gewonnen hat der elfjährige Luca Weiß aus Bobingen. Er spielt beim TSV Bobingen und sein Lieblingsspieler ist Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Nun kann er beim Fußballcamp in Rust an seinen Spielkünsten arbeiten.

Luca Weiß aus Bobingen wird fünf Tage im Fußballcamp in Rust verbringen

Die Kids verbringen fünf Tage im Europa-Park, übernachten in urigen Blockhütten im Camp Resort und trainieren täglich unter der Anleitung von ausgebildeten Trainern des FC Bayern. Verpflegung, Rund-um-die-Uhr-Betreuung und exklusive Fußballkleidung gehören ebenfalls dazu. In den Camps können sich insgesamt bis zu 150 junge Fußballer zwischen 9 und 13 Jahren unter den Augen der Toptrainer auf dem Rasen beweisen. Tägliche Trainingseinheiten und spritziger Sommerspaß ergeben in Kombination ein innovatives Fußballkonzept, bei dem die Nachwuchsförderung großgeschrieben wird.

Wir gratulieren und wünschen viel Vergnügen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)