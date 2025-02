Verlosung: Traditionelles Faschingstreiben beim Kränzle

Beim Bobinger Faschingskränzle darf am „Rußigen Freitag“, 28. Februar um 15 Uhr, einen ganzen Nachmittag getanzt, getratscht, gelacht, geschunkelt und gefeiert werden. Das beliebte „Kränzle“ zur Faschingszeit war früher in schwäbischen Dörfern und Städten Tradition. Auch heute noch begeistert die Mischung aus Musik, Tanz, Maskerade, Kaffee, Kuchen, einer herzhaften Brotzeit, viel Ratsch und Gaudi Jung und Alt. Für vier Stunden närrische Stimmung in der Singoldhalle sorgen die „Original Wertachtaler“, die beliebte Formation junggebliebener Musiker und Musikerinnen aus Wehringen, Bobingen und Umgebung, deren Repertoire von „A“ wie Atemlos bis „Z“ wie Zillertaler Hochzeitsmarsch reicht.

Natürlich dürfen beim bunten Treiben Einlagen regionaler Faschings-Größen nicht fehlen, inklusive Live-Auftritte von Garden und Showtanzgruppen aus der Region. Tickets für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt es im Kulturamt der Stadt Bobingen, sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de.

Kostenlos sind die Karten für die Gewinner der Verlosung des Kulturamts Bobingen mit unserer Redaktion. Verlost werden drei Mal zwei Tickets. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Faschingskränzle). Einsendeschluss ist Mittwoch, 26. Februar, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)