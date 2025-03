Verlosung: Testosteron ist die Lösung - und knapp

„Testosteron fördert das Entstehen von Antrieb und Lebenslust“, heißt es in der Ankündigung zum Auftritt des Kabarettisten Michael Altinger in Königsbrunn. Altinger weiß, wie die aktuellen Probleme von uns Menschen zu lösen sind. Oder? Wie das gehen soll, erzählt er auf humorvolle Weise in seinem aktuellen Programm „die letzte Tasse Testosteron“. Während wir mit alkoholfreiem Augustiner beim Yoga anstoßen, unser eigenes Sauerteigbrot nach dem Eis baden backen und unseren Frauen versprechen, dass ihre Zukunft eine gerechtere sein wird. Die Lösung heißt laut Altinger Testosteron - aber es gibt nicht mehr viel davon. Die letzte Tasse davon habe er selbst.

Los geht der humorversprechende Abend am Freitag, 21. März, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn, Friedhofstraße 2. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten 24 Euro, 21 für Schüler, Studenten und Mitglieder des Kulturvereins Klik. Erhältlich sind sie im Kulturbüro Königsbrunn, Telefon: 08231/606260, oder der Stadtbücherei Königsbrunn, Telefon 08231/606255.

So können Sie Karten für Michael Altinger in Königsbrunn gewinnen

Kostenlos sind die Karten für die Gewinner der Verlosung des Kulturvereins Klik mit unserer Redaktion. Verlost werden fünf Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Testosteron). Die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Dienstag, 18. März, 23.59 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)