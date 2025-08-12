Verlosung: Conny und die Sonntagsfahrer kommen nach Königsbrunn

Das Lebensgefühl des Wirtschaftswunders verspricht die Musikgruppe Conny und die Sonntagsfahrer. Denn in ihrem Repertoire finden sich vor allem Kultschlager aus den 1950er- und 60er-Jahren. Eine musikalische Zeitreise mit Titeln von Peter Alexander, Freddy Quinn, Caterina Valente und vielen weiteren, verpackt in Geschichten über diese Zeit, hat die Band auch mit Königsbrunnerinnen und Königsbrunnern vor.
Königsbrunn
