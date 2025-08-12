Icon Menü
Verlosung: Gewinnen Sie zwei Karten für Conny und die Sonntagsfahrer am Sonntag, 14. September, in Königsbrunn

Königsbrunn

Verlosung: Conny und die Sonntagsfahrer kommen nach Königsbrunn

Eine Zeitreise in die 50er und 60er: Conny und die Sonntagsfahrer präsentieren in Königsbrunn unsterbliche Schlagerhits. Die Redaktion verlost Karten.
    • |
    • |
    • |
    Hier sorgen Conny und die Sonntagsfahrer in Schmiechen für Stimmung, am 13. und 14. September tun sie das in Königsbrunn.
    Hier sorgen Conny und die Sonntagsfahrer in Schmiechen für Stimmung, am 13. und 14. September tun sie das in Königsbrunn. Foto: Brigitte Glas (Archivbild)

    Das Lebensgefühl des Wirtschaftswunders verspricht die Musikgruppe Conny und die Sonntagsfahrer. Denn in ihrem Repertoire finden sich vor allem Kultschlager aus den 1950er- und 60er-Jahren. Eine musikalische Zeitreise mit Titeln von Peter Alexander, Freddy Quinn, Caterina Valente und vielen weiteren, verpackt in Geschichten über diese Zeit, hat die Band auch mit Königsbrunnerinnen und Königsbrunnern vor.

