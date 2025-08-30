Kabarettist Silvano Tuiach kommt nach Königsbrunn: „Würde ohne lokalen Bezug nicht funktionieren“

„Unter uns g‘sagt“ heißt ihr aktuelles Programm. Wieso laden Sie Ihr Publikum zum vertraulichen Gespräch ein?

SILVANO TUIACH: Es gibt für den Augsburger einige rhetorisch-raffinierte Gesprächsanfänge, wenn er mit seinen Stammtischbrüdern beieinander sitzt. Einer ist zum Beispiel: „Machen wir uns doch nix vor“. Oder „Seien wir doch mal ehrlich“. „Unter uns g‘sagt“ ist auch eine Floskel, die Vertrauen schaffen soll. Wir sehen den Satz positiv: Er bedeutet, dass unser Publikum uns versteht.

Augsburg und die Umgebung spielen in ihrem Kabarett eine große Rolle. Geht es ohne diesen lokalen Bezug überhaupt?

TUIACH: Unser Kabarett würde ohne diesen lokalen Bezug nicht funktionieren. Es wäre auch ein bisschen absurd, wenn wir, die wir hauptsächlich im Großraum Augsburg und darüber hinaus spielen, die Belange dieses Großraums beiseite lassen würden. Aber es sind im Programm auch andere Sequenzen dabei, aktuell zum Beispiel der Life-Coach oder, wenn der Herr Braun von seinem Philosophie-Studium berichtet, von den größten Philosophen der Weltgeschichte - da war kein Augsburger dabei, außer vielleicht der Herr Wohlfarth damals in Königsbrunn. Unser Programm ist immer eine Mischung aus globalen und lokalen Themen.

Sie kommen mit Herrn Braun im Herbst gleich zweimal nach Königsbrunn. Was gefällt Ihnen an der Stadt so gut?

TUIACH: Wir waren in den vergangenen 20, vielleicht sogar 25 oder 30 Jahren, immer in Königsbrunn. Das war für uns immer ein gutes Pflaster mit angenehmem Publikum.

Machen Sie auf der Bühne in Königsbrunn etwas anders als in Augsburg, müssen Sie etwas besonders beachten?

TUIACH: Nee, nee. Aber ich hab sehr viele Freunde und Bekannte in Königsbrunn. Die rufe ich natürlich vorher an und frage: Ist irgendwas Besonderes, das in Königsbrunn gerade die Herzen und Köpfe der Menschen bewegt?

Ihren Namen liest man häufig mit dem Zusatz „Geisterfahrer“. Was mach Silvano Tuiach zum Geisterfahrer?

TUIACH: Das ist eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit führt. Wir schreiben den Winter 1984. Damals waren wir drei Männer auf der Bühne. Wir haben uns gefragt: Wie nennen wir uns eigentlich? Zu dieser Zeit kam das Wort Geisterfahrer erst langsam auf. Das hat es vorher nicht gegeben. Und wir haben uns gedacht: Das wird mit gefährlich assoziiert, so nennen wir uns. Immer wenn ich das Wort danach in einer Überschrift gelesen habe, habe ich mir gedacht: Hoffentlich denken die Leute auch ein bisschen an mich.

Zur Person Seit 40 Jahren steht Kabarettist Silvano Tuiach auf den Bühnen der Region. Mit seinem Humorpartner Herr Braun kommt der 75-Jährige am 20. September und am 8. November nach Königsbrunn, erst in den Pfarrsaal „Zur Göttlichen Vorsehung", später ins Gemeindezentrum St. Johannes.