Verlosung: So können Sie Karten für Cubaboarisch 2.0 in Königsbrunn gewinnen, „Havanna Viva“

Königsbrunn

Verlosung: In Königsbrunn trifft Bayern auf Kuba

Kubanische Rhythmen mit bayerischem Folk bringen „Cubaboarisch 2.0“ nach Königsbrunn. Die Redaktion verlost Karten für „Havanna Viva“.
    Sie vereinen kubanische Rhythmen mit heimatlichem Bayrisch-Folk - und kommen nach Königsbrunn: Cubaboarisch 2.0.
    Sie vereinen kubanische Rhythmen mit heimatlichem Bayrisch-Folk - und kommen nach Königsbrunn: Cubaboarisch 2.0. Foto: Cubaboarisch 2.0 (Archivbild)

    Kubanische Rhythmen, globaler Pop und heimatlicher Bairisch-Folk. Passt das zusammen? Den Beweis treten „Cubaboarisch 2.0“ an. „Havanna Viva“ heißt es, wenn sie am 4. Oktober nach Königsbrunn kommen. Für Stimmung sorgen dann die kubanische Vollblutmusikerin und Sängerin Yinet Rojas Cordona und das Chiemgauer Original Leo Meixner, der sein steirisches Akkordeon anwirft und aus vollem Herzen von seiner Heimat Oberbayern singt. Wer Lust hat, kann tanzen.

