Vermisste Frau: Einsatzhundertschaft der Polizei sucht im Wald

Seit einer Woche wird eine Frau aus Wehringen vermisst. Am Donnerstagvormittag machte sich eine Einsatzhundertschaft der Polizei südwestlich von Wehringen auf die Suche.

Diese Frau aus Wehringen wird vermisst. Foto: Polizei Bobingen

Die Polizisten durchkämmten unter anderem Waldstreifen entlang der Wertach zwischen Großaitingen und Wehringen. Zur Polizeieinheit gehören etwa 100 Beamte, die für Großeinsätze wie Demonstrationen, Fußballspiele und Staatsbesuche bereitstehen.

Vermisste Wehringerin: Handzettel im Ort verteilt

Auch in den Tagen zuvor war nach der 60-jährigen Frau rund um ihre Wohnung in Wehringen sowie im Bereich der Wertach zwischen Wehringen und Großaitingen gesucht worden: aus der Luft mit Hubschrauber und Drohne, am Wasser mit Booten der Wasserwacht und Tauchern und an Land mit Hunden. Privat wurde eine weitere Aktion mit Suchhunden organisiert - allerdings ohne Ergebnis. Von der Frau fehlt derzeit jede Spur.

Die Söhne der Frau haben Zettel im Ort verteilt und aufgehängt. Darauf wird ihre Mutter kurz beschrieben. Außerdem sind zwei Fotos zu sehen. Die Söhne bitten um Hilfe - wer Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizei in Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 in Verbindung setzen oder den Notruf 110 wählen. Auch die Gemeinde Wehringen hat einen Suchhinweis veröffentlicht. Darin heißt es: „Jede noch so kleine Wahrnehmung kann von Bedeutung sein.“ Die Polizei teilt zur Vermissten mit: Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Bekannt ist bislang, dass die 60-Jährige zuletzt am Freitagvormittag an ihrer Wohnadresse in Wehringen gesehen wurde. Angehörige meldeten die Frau dann als vermisst. Laut Polizei trägt die Vermisste vermutlich Wanderschuhe und führt einen Rucksack mit sich. Ihr Mobiltelefon und weitere persönliche Gegenstände ließ die Frau zu Hause zurück. „Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt“, teilen die Söhne mit. Ihre Mutter ist etwa 165 Zentimeter groß und etwa 70 Kilogramm schwer. Sie hat eine kräftige Statur, dunkelblonde Haare und ein „osteuropäisch-slawisches Erscheinungsbild“. Sie hat einen russischen Akzent.