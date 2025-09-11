Bei Gelenkverschleiß gibt es mehrere Behandlungsansätze

Beim Gehen und Stehen, auch beim Sitzen, werden die Knie belastet. Was tun, wenn sie schmerzen? Darum geht es am Mittwoch, 25. September, um 19.30 Uhr im Vortragsraum des Bürgerservicezentrums Königsbrunn in der Marktstraße 3. Dr. Matthias Teufel, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und spezielle orthopädische Chirurgie gibt auskunft. Durch die mechanische Belastung entstehen Verschleißerkrankungen im Knie, die ab einem gewissen Stadium chronische Schmerzen verursachen können. „In solchen Fällen ist es höchste Zeit, zum Arzt zu gehen“, sagt Teufel, der auch Leiter des Endoprothetik-Zentrums der Wertachkliniken in Bobingen ist.

Der erste Schritt ist die Entzündungshemmung

Dank moderner Medizin gebe es bei einem Gelenkverschleiß mehrere Behandlungsansätze. Zum einen könnten entzündungshemmende Präparate wie Cortison helfen. Zum anderen gebe es Präparate zum Knorpelaufbau, beispielsweise Hyaluronsäure und Platelet Rich Plasma. Krankengymnastik und manuelle Therapie würden oftmals die Beschwerden lindern und verbesserten die Beweglichkeit. Der Arzt könne daher bis zu 50 Einheiten Reha-Sport verschreiben oder eine Reha-Maßnahme einleiten. Einige Krankenkassen bieten auch spezielle Trainingstherapien an.

Ein Gelenkverschleiß kann unterschiedliche Beschwerden hervorrufen

Auf einer Röntgenaufnahme in zwei Ebenen oder auf einem MRT-Bild kann man Fehlstellungen und Verletzungen sowie Abnutzungen im Knie gut erkennen. „Ein Gelenkverschleiß mit ähnlichem Ausmaß kann jedoch bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Beschwerden hervorrufen“, sagt Dr. Teufel. Man müsse daher jede Person individuell sehen und die für sie beste Lösung finden. Probleme des Meniskus können beispielsweise bei vielen Menschen mit einem minimalinvasiven Eingriff gut behandelt werden. Und Fehlstellungen können unter Umständen operativ korrigiert werden, um die einseitige Belastung und die damit einhergehende Abnutzungen eines Gelenks zu reduzieren. Falls diese Maßnahmen nicht mehr helfen und die Schmerzen den Alltag und damit auch die Lebensfreude zu stark einschränken, können einzelne Teile oder das komplette Kniegelenk ersetzt werden.

Die Möglichkeiten reichen vom einseitigen Oberflächenersatz, der sogenannten Einzelschlittenprothese (ESP), bis zum kompletten Oberflächenersatz, also einer Doppelschlittenprothese (DSP). Die gute Nachricht: Grundsätzlich hilft alles, was man selbst tun kann, um eine Arthrose zu verhindern, gleichzeitig auch um die Behandlung zu unterstützen. Eine gute Muskulatur entlaste das Gelenk und helfe damit, Beschwerden einer Fehlstellungen zu lindern.

