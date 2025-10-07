Verschwundener Hund offenbar erschossen: Amtsgericht Landsberg verurteilt Mann zu hoher Geldstrafe

Im Spätsommer 2024 verschwand der Hund Simba bei einem Spaziergang in Obermeitingen, zeitgleich fielen zwei Schüsse. Ein Jagdpächter soll sie abgegeben und dabei den Hund tödlich getroffen haben. Nun musste sich der Mann vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. In der Verhandlung spielten die technischen Auswertungen eines Trackers am Hundehalsband sowie einer Smartwatch eine entscheidende Rolle. Lange war unklar geblieben, was sich am 1. September 2024 in der Nähe des Lechfelder Solarparks zugetragen hatte.

Die Halterin des später verschwundenen Hundes schilderte vor Gericht, dass sie mit einer Gruppe von Gassigehern und ihren Hunden spazieren war. Gegen 8.15 Uhr fielen zwei Schüsse. Trotz Rufen und Pfiffen kam ihr Hund Simba, ein Husky-Mix, nicht wie gewohnt zurück. Seitdem galt das Tier als vermisst. Das Halsband mit GPS-Tracker und Maulkorb fand die Halterin später auf dem Gelände des Solarparks. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Verschwundener Hund in Obermeitingen: Tracker und Smartwatch liefern Beweise

Beamte der Polizeiinspektion Schwabmünchen trafen noch am selben Tag auf den Jagdpächter eines angrenzenden Gebiets. Er erklärte, er habe zwei Hunde, darunter den Husky-Mischling, beim Wildern eines Rehbocks beobachtet und daraufhin zwei Warnschüsse abgegeben. Der vermisste Hund sei daraufhin weggerannt.

Den Beamten zeigte er ein Foto, auf dem der Husky in der Nähe eines am Boden liegenden Rehs zu sehen ist. Der Jagdpächter habe das verletzte Reh schließlich mit einem Kehlenschnitt erlöst, den Kadaver hatte er nach seiner Darstellung mehrere hundert Meter entfernt in einem Waldstück abgelegt. An dem Ort, wo das Foto aufgenommen wurde, blieb ein Blutfleck zurück. Zudem fand die Halterin zwei Patronenhülsen und übergab sie der Polizei.

Für die Polizisten aus Schwabmünchen schien der Fall klar. Proben des Blutflecks am Boden oder des Rehkadavers sicherten sie nicht. Die Halterin von Simba wollte sich damit aber nicht zufriedengeben. Sie wollte wissen: Was war wirklich mit ihrem Hund passiert? War er nach den angeblichen Warnschüssen weggelaufen? Oder wurde er erschossen? Die Frau nahm Blutproben von Grasbüscheln und schickte sie auf eigene Kosten zur Überprüfung in ein Institut nach Norddeutschland. Das Ergebnis: Die DNA-Proben des Blutflecks stammten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von einem Reh, sondern von einem Hund.

Blutproben am Tatort geben neue Hinweise zu verschwundenem Hund

Schließlich war es ein Beamter der Polizei Landsberg, der Licht ins Dunkel brachte. Laut den Daten des GPS-Trackers am Halsband war der Hund nach seinem Verschwinden über einen längeren Zeitraum vollkommen regungslos gewesen. Anschließend habe sich der Tracker laut dem Hersteller „in untypisch langsamer Geschwindigkeit“ fortbewegt.

Der Polizeibeamte ließ daraufhin das Handy des Jagdpächters und seine Smartwatch untersuchen, die der Mann zu der Tatzeit getragen hatte. Die Auswertung des Fotos mit dem Hund neben dem Reh und Lautstärkemessungen der Smartwatch ergaben, dass die Schüsse etwa 20 Sekunden nach der Aufnahme des Fotos gefallen seien müssen. Weitere DNA-Tests zeigten, dass das Blut am Boden tatsächlich vom vermissten Hund Simba stammte.

Angeklagter Jagdpächter schweigt zu Vorwürfen

Außerdem fand das Labor männliche DNA-Spuren am geöffneten Maulkorb. Sie stimmten allerdings weder mit dem Angeklagten noch mit einer der Personen der Gassigruppe überein. Wie sich zudem herausstellte, hatte der Jagdpächter kein Jagdrecht für das Gebiet, in dem das Foto mit Reh und Hund entstanden war. Folglich hätte der Mann weder Schüsse abfeuern noch das Reh mit einem Kehlenschnitt erlösen dürfen.

Der Angeklagte schwieg in der Verhandlung. Sein Verteidiger sprach von einem „Nachmittag der Unterstellungen, aber nicht der Beweise“. Letztlich habe niemand beobachtet, dass sein Mandant auf das Tier geschossen habe. Die gesammelten Hinweise und Zeugenaussagen waren für Richterin Marita Karg jedoch ausreichend.

Verschwundener Hund: Halterin hofft auf weitere Hinweise

Das Gesamtbild und die zeitliche Abfolge ergebe sich klar, sagte sie. Die Schüsse seien demnach erfolgt, nachdem das Reh schon reglos am Boden gelegen hatte. „Es liegt nahe, dass der Schuss tödlich abgegeben wurde“, sagte die Richterin. Sie verurteilte den Jagdpächter wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro.

Für die Halterin des Hundes ist das Urteil ein Erfolg, gleichzeitig holte die Verhandlung die Erinnerungen an die Geschehnisse vor mehr als einem Jahr wieder hervor. „Es kommt schon seit Wochen wieder alles hoch“, sagte sie. Ihren Hund bringe die Verurteilung nicht zurück. Die Halterin hofft weiterhin auf eine genauere Aufklärung des Vorgangs. Sie bietet Zeugen 5000 Euro für weitere Hinweise. Sie will nun eine zivilrechtliche Klage einreichen.