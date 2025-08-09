Streit um Freizeitsportlärm an Schwabmünchner Schule hat ein Nachspiel

Die Klage, die Nutzung der sanierten Sportanlage an der Grundschule St. Ulrich in Schwabmünchen wegen der angeblich hohen Lärmimmission zu untersagen, wurde jetzt am Verwaltungsgericht in Augsburg abgewiesen. Geklagt hatte ein Ehepaar.

Zentrales Thema der Verhandlung war ein Gutachten, das ein Unternehmen im Auftrag des Landratsamts angefertigt hatte. Dieses stellt eine Prognose für die zukünftige Lärmbelästigung auf, die durch die Nutzung der Sporthalle und der neuen Außensportanlage entstehen kann. Laut dem Gutachten werden alle Vorgaben eingehalten.

Gutachten soll nicht der Realität entsprechen

Das Klägerpaar ließ das Gutachten von einem Ingenieurbüro prüfen, das in einzelnen Punkten auf vermeintliche Unstimmigkeiten und Rechenfehler stieß – wodurch angeblich die Vorgaben nicht eingehalten würden. Nach Ansicht der Kläger entspreche das Gutachten nicht der Realität – so seien zum Beispiel eine an das Beach-Handball-Feld angrenzende Metallwand, auf die Bälle geworfen werden, nicht berücksichtigt worden. Das Gericht bestätigt allerdings die Rechtmäßigkeit des Lärmimmissionsgutachtens des Landratsamts.

Klägerpaar kritisiert die Vereinsnutzung

Die Klage sei der Höhepunkt eines Streits zwischen der Stadt Schwabmünchen und den Anwohnern am Gelände, sagte Tanja Wellnhofer-Grau im Anschluss an die Verhandlung: „Uns geht es nicht um die schulische Nutzung der Anlage.“ Ihrer Familie sei beim Kauf des Grundstücks bewusst gewesen, dass es während der Schulzeit auf der Schulsportanlage zu Lärm kommt.

Jedoch wurde die Nutzung auch für Vereine freigegeben, die das Areal außerhalb der Schulzeit, teils an Wochenenden oder Feiertagen, nutzen. „Wir sitzen bei uns zu Hause am Esszimmertisch mit geschlossenen Türen und hören die Ballspiele in der Halle“, beschreibt sie die aktuelle Situation. Sie befürchtet, dass die Außensportanlage noch lauter werden könnte.

Die Kläger fordern Kommunikation und Kompromissbereitschaft von der Stadt

Wellnhofer-Grau kritisiert neben der Lärmbelästigung auch fehlende Kommunikation und Kompromissbereitschaft der Stadt Schwabmünchen – sowohl bei der Planung als auch bei der Nutzung der Außenanlage. Die Anwohner seien nicht einbezogen und kaum informiert worden. Das sei nicht neu: „Wir haben seit 15 Jahren versucht, mit der Stadt Schwabmünchen eine Nutzungsvereinbarung für den Beachplatz zu machen. Das wurde aber immer abgelehnt.“

Für die neue Sportanlage wünsche man sich ebenfalls eine Nutzungsvereinbarung im Einvernehmen mit der Nachbarschaft: Sie könnte nach Wunsch von Wellnhofer-Grau so aussehen: „Dass man sagt, man spielt nur wochentags bis 20 Uhr, am Samstag vielleicht nur bis 16 Uhr. Und Sonntag und am Feiertag wird eben nicht gespielt.“ Weil die Stadt Schwabmünchen bislang nicht auf die Forderung der Anwohner eingegangen sei, habe man keinen anderen Weg gesehen als zu klagen. Auch Nachbar Alexander Kalhammer teilt diese Sicht – er hatte bereits einen Leserbrief mit ähnlicher Argumentation an die Redaktion geschickt.

Von der Stadt Schwabmünchen war keine Stellungnahme zu erhalten: Sie will abwarten, bis das Urteil des Verwaltungsgerichts vorliegt.