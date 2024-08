Altes Rathaus: Darum lassen die Sanierungsarbeiten noch immer auf sich warten

Im Winter lautete die Überschrift zur Sanierung des Alten Rathauses in Schwabmünchen noch: „Im Sommer sollen die Bauarbeiten beginnen“. Jetzt ist es Sommer und es hat noch nichts begonnen. Aktuell müsste es heißen „Im Winter sollen die Bauarbeiten beginnen“ – aber eine Prognose zu wagen, ist schwierig.

Zuletzt kam zwar Bewegung in die Sanierung des Alten Rathauses, nachdem jahrelang sehr wenig passiert war. Zunächst wurde eine Kernsanierung mit großem Glasanbau geplant, für die es sogar bereits eine Baugenehmigung gibt. Doch diese Variante sprengte mit mehr als zwölf Millionen Euro den Kostenrahmen. Dafür hätte es nicht einmal mehr Fördergelder gegeben.

Der Putz bröckelt, die Fenster sind morsch: Das Alte Rathaus in Schwabmünchen steht knapp zehn Jahren leer und ist mehr als sanierungsbedürftig. Inmitten der neu gestalteten modernen Innenstadt sieht es aus wie ein Schandfleck.

Nun wurde in den vergangenen beiden Jahren eine alternative Lösung gesucht und auch gefunden. Ein Schwabmünchner Architekt plante das Alte Rathaus neu. Schlanker, ohne viel Pomp und Prunk – Kostenpunkt: etwa die Hälfte. Der Glasanbau wurde gestrichen, der Aufzug darf an der Außenseite des Gebäudes angebracht werden und der Denkmalschutz hat einer günstigeren Deckenkonstruktion zugestimmt. Die funktionalen Pläne überzeugten und sollen nun umgesetzt werden.

So sah einer der ersten Entwürfe für die Sanierung des Alten Rathauses aus. Der große Glasanbau und vieles mehr ist aus Kostengründen gestrichen worden.

Der Förderantrag wurde vonseiten der Stadt gestellt und von der Regierung von Schwaben bewilligt. Zwischen 60 und 80 Prozent der förderfähigen Kosten können somit bezuschusst werden. Mit allen Ämtern und Behörden laufe die Zusammenarbeit sehr kooperativ, wie Bürgermeister Lorenz Müller betont. „Die Regierung von Schwaben und das Landesamt für Denkmalschutz ziehen voll mit“, sagt er.

Die Details stehen auf dem Prüfstand

Aber warum hat die Sanierung dann nicht längst begonnen? „Es kommt zu einer Verzögerung von etwa drei Monaten, weil ein Fachmann, ein Architekt für Denkmalschutz, die Details prüfen soll“, erklärt Müller. Es geht zum Beispiel darum, wie genau der Handlauf der Treppe auszusehen hat oder wie die Fenster exakt gestaltet sein müssen. „Denkmalpflegerische Detailüberprüfung der Ausschreibungsunterlagen“ nennt sich das. Sie soll dieser Tage fertig werden. Um solche Details wollte sich die Stadt eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt kümmern, doch nun sollen diese Dinge vorab geklärt sein. Dann erst kann es mit der Sanierung in die Ausschreibung gehen, die ebenfalls mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird.

Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr losgehen

„Unser Ziel bleibt es aber, dass es mit den Bauarbeiten noch heuer losgeht“, so Müller. Es dauere zwar alles etwas länger, aber man sei definitiv auf der Zielgeraden. Ein möglichst baldiger Baubeginn liegt übrigens ganz in seinem eigenen Interesse: Der Bürgermeister möchte seinen Abschied im Amt 2026 nämlich im Alten Rathaus feiern, wie er bereits des Öfteren anmerkte. Ob bis dahin alles fertig ist, bleib fraglich. Man rechnet mit zirka zwei Jahren Bauzeit. Möglicherweise wird Müllers Abschied also eine Baustellenparty.

So soll das neue Alte Rathaus aussehen

Und so soll das Alte Rathaus aussehen, wenn es saniert ist:

Der Außenbereich wird um einen Fluchttreppen- und Aufzuganbau auf der Westseite (Richtung Eisdiele) ergänzt. Dort, wo sich aktuell auch der gemauerte Anbau befindet. Der Haupteingang bleibt an der Fuggerstraße im Osten und im Süden zum Stadtplatz hin soll es einen weiteren kleinen Eingang mit Treppe geben. Die Treppe zu den öffentlichen Toiletten auf der Nordseite Richtung Chocolaterie verschwindet und die Fläche wird gepflastert.

Im Erdgeschoss ist eine Abendgastronomie vorgesehen, der Gastraum bietet Platz für etwa 100 Menschen und ist durch eine mobile Wand abtrennbar. Zudem sind Personal- und Lagerräume vorgesehen.

Im ersten Stock gibt es vier große Zimmer für Vereine, Kultur und die Volkshochschule. Letztere kann dort beispielsweise ihre Kurse abhalten, die Vereine ihre Versammlungen. Auch ein kleines Bürgerbüro soll dort einziehen.

Das Dachgeschoss ist aktuell gar nicht ausgebaut. Dort soll ein Bürgersaal mit Bestuhlungsmöglichkeit für bis zu 115 Personen entstehen. Zusätzliche Besucherinnen und Besucher können auf der Galerie Platz finden. Dort könnten beispielsweise Jazz-Konzerte oder andere Kulturveranstaltungen stattfinden, für die die Stadthalle viel zu groß ist. Im Dach ist auch ein Raum fürs Catering vorgesehen. Der Dachspitz dient der Unterbringung von Technik wie der Lüftung.

Im Keller werden neue öffentliche Toiletten untergebracht, die vor allem für die Damen etwas größer werden sollen, als die bisherigen. Zusätzlich gibt es dort ein Behinderten-WC, das über den Außenaufzug im Anbau barrierefrei erreichbar sein wird. Die Außentreppe, die aktuell zu den Toiletten führt, verschwindet. Daraus wird eine ebene, gepflasterte Fläche werden, die den Zugang zum Stadtplatz vergrößert. Der öffentliche Zugang zu den Toiletten erfolgt dann über den neuen Anbau.

Zur Historie des Gebäudes: Das Alte Rathaus ist ein sehr großes und prägendes Gebäude im Stadtzentrum. Es war früher viele Jahre Poststation und Gasthof, aber von 1934 bis 1979 auch Rathaus. Später zog die Agentur für Arbeit ein. Seit 2014 steht das Haus leer. Und nun soll das gelbe Gebäude endlich wiederbelebt werden, um den neuen Stadtplatz aufzuwerten.