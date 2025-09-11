Von Rock ’n’ Roll bis Gerhard Polt

Seit 15 Jahren gibt es die Kulturschmiede Stauden. Das will gefeiert werden - am besten mit einem abwechslungsreichen Programm. Mit einem internationalen „Warm up“ startet am 18. Oktober die 36. Kulturnacht im Gemeindezentrum Mittelneufnach. Das Siegi Mühlbauer Trio (Gründer und ehemaliges Mitglied von „Da Huawa, da Meier und i“) und „Na Ciotogi“ (Irland) werden zusammen Irish-Folk und Bayerische Volksmusik servieren. Jedes Jahr fliegen die Iren im Herbst für wenige Tage ein, um mit ihren niederbayrischen Freunden gemeinsame Konzerte zu spielen.

Nach 2013 sind sie wieder auf der Bühne in Mittelneufnach. Es wird geflötet und gegeigt, gesungen und gejodelt, gespielt und getanzt und dabei bleibt höchstwahrscheinlich auch das eine oder andere Auge nicht ganz trocken. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Die Entdeckung des Jahres

Am Samstag, 22. November, kommen „See See Riders“ ins Lagerhaus Walkertshofen. Die preisgekrönte Band ist die Entdeckung des Jahres 2024. Die vier jungen Musiker hatten 2025 ihren internationalen Durchbruch mit den Nominierungen für Memphis und in Split.

Die preisgekörnte Stringband „The See See Riders" kommt am 22.November nach Walkertshofen. Foto: Ida Baumann

Ihr weites musikalisches Spektrum der „American Roots Music“ spannt sich von Folk, Ragtime, Swing bis zu Rock sowie Blues. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dieser leidenschaftlichen Band ist ihr Stringband-Instrumentarium. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Der Vorverkauf startet Ende September.

Musikkabarett mit Andreas Martin Hofmair

Andreas Martin Hofmeir, Professor für Tuba am Salzburger Mozarteum und Gründungsmitglied der Kultband La Brass Banda, gilt als einer der weltbesten Tubisten. Er nimmt sich am Freitag, 9. Januar, im Lagerhaus Walkertshofen mit viel Selbstironie den Typus Bläser vor. Trocken und lakonisch erzählt er vom „Pro-Ton-Einkommen“ im Sinfonieorchester, dass zum Beispiel ein Geiger um die 20.000 Töne in einer Sinfonie spielen muss. Und die Tuba? Sieben! Und dass er für diese sieben Töne nicht groß üben brauche, aber dasselbe Geld bekomme. Kein Aufwand! Aus seiner Sicht. Natürlich gibt er auch sein musikalisches Können zum Besten. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Der Vorverkauf startet Ende September.

Einer der weltbesten Tubisten kommt 09.01.2026 mit seinem Musikkabarett nach Walkertshofen: Andreas Martin Hofmair begeistert mit Musik und Witz. Foto: Philippe Gerlach

Bewie Bauer ist am Samstag, 7. März,in der Turnhalle Willmatshofen (Fischach) auf der Zielgeraden zu seinem 50. Geburtstag. Allein der Gedanke daran beschert Bewie die ersten grauen Haare. Und doch hat er das Gefühl, dass er endlich angekommen ist: irgendwo zwischen „Clearasil“ und „fast senil“. In diesem Solo-Programm geht es Schlag auf Schlag und Bauer sprengt die Grenzen zwischen Stand-Up-Comedy, Parodie und Musikkabarett. So landete er auch im Netz virale Hits bei TikTok und Youtube. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Der Vorverkauf startet Ende November.

Rock‘n‘Roll mit der Fullhouse Blues Gang

„Let the Good Times Roll“- so rockt es am Samstag, 25. April, durch das Gemeindezentrum Mittelneufnach mit der Fullhouse Blues Gang. Sie geht bei ihren Auftritten stets bis ans Limit und liefert eine mitreißende Show. Dabei sind ihre Musik und ihre Performance immer auch ein Lehrstück in Sachen Evergreens – Melodien und Songstrukturen, die die Zeit überdauert haben. Und allen voran beweist die Band eines: Rock’n’Roll und Blues sind immer noch so lebendig und inspirierend wie einst. Dazu gehören Titel von Stevie Ray Vaughan, Ray Charles, B.B. King und vielen anderen – unsterbliche Musik, die auch über all die Jahrzehnte immer noch ansteckt. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Der Vorverkauf startet Ende November.

Rock´n Roll vom Feinsten bietet die Fullhouse Blues Gang im April 2026 in Mittelneufnach Bild: Konrad Iharosi Foto: Konrad Iharosi

„Verdammt, ich lieb‘ mich.“ heißt es am Samstag, 17. Oktober 2026, im Mittelneufnacher Gemeindezentrum und ist ein erstklassiges Comedy-Programm mit knallenden Pointen und liebevollem Sarkasmus. Angela Ascher ist unter anderem bekannt aus dem Singspiel am Nockherberg. Die waschechte Bayerin brilliert mit komödiantischem Talent und ihrer Liebe zur Bühne in ausdrucksstarken und leidenschaftlichen Stand-up-Sequenzen und überzeugt mit charmanter Comedy in allen Facetten: Klischees werden gespielt, gebrochen, überzeichnet, fein beobachtet und mit viel Humor seziert. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Vorverkauf beginnt ab Mitte März 2026.

Gerhard Polt und die Well Brüder kommen wieder

Zum Abschluss des Kulturschmiede-Programms kommt Gerhard Polt am 22. November 2026 in die Schwabmünchner Stadthalle. Polt ist Kult – und zusammen mit den Well-Brüder begeisterte er bereits 2019 in der ausverkauften Stadthalle. Gerhard Polt und die drei Well-Brüder Stofferl, Karli und Michael präsentieren ein Musik-, Wort- und Humorschauspiel der Extraklasse. Und vielleicht lässt Gerhard Polt zum Schluss auch wieder schwungvoll zu afrikanischen Klängen die Hüften kreisen. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Vorverkauf noch offen.

Vorverkauf Karten gibt es online über die Homepage der Kulturschmiede Stauden oder in den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden.