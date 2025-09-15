Tipps für den Alltag und Inspirationen für neue Impulse

Die Volkshochschule Schwabmünchen hat für das neue Semester ab 22. September über 132 Kurse geplant, die Wissen vermitteln und für Entspannung und kreative Entfaltung sorgen.

Praktische Tipps für das eigene Wohlbefinden bieten Kurse über wichtige Zusammenhänge bei der Ernährung wie den Säure-Basen-Haushalt, antientzündliche Ernährung und Omega-3-Fettsäuren sowie die richtige Bewegung in Yogakursen, Wirbelsäulen- und Fitnessgymnastik. Wer sich mit Geldanlage und Vermögensaufbau beschäftigen möchte, findet in Einsteigerkursen hilfreiche Impulse für finanzielle Entscheidungen. Die Kurse zum Umgang mit Computern, Smartphone und Tablet sind Angebote, die das Bayerische Staatsministerium fördert.

Das eigene Ich steht bei Entspannungs- und Persönlichkeitskursen im Mittelpunkt

Bei Klangerlebniskursen können die Teilnehmer zur Ruhe kommen und bei Entspannungsübungen wie Qigong oder Japanisches Heilströmen Körper und Geist in Einklang bringen. Hobbygärtner erhalten nützliche Anregungen, wie man mit Schnecken umgeht oder was Eidechsen brauchen. Für Kreative bieten die Schreibwerkstatt sowie Mal- und Bastelkurse wie Aquarellmalen, Nähen mit der Nähmaschine oder auch die Gestaltung eines Minialbums aus Briefumschlägen viel Raum zum Selberausprobieren.

Arabisch für Kinder

Auch Kinder sind zum Basteln und zu Bewegungskursen eingeladen. Und sie können sogar Arabisch lernen. Die Eltern erhalten Tipps zur Einrichtung des Kinderzimmers. Musikalisch bietet die Volkshochschule ein breites Spektrum von einem Ukulele-Crash-Kurs zum Einstieg in die Liedbegleitung mit Gitarre am Lagerfeuer. In Persönlichkeitskursen geht es um das eigene Ich. Neben „Missverständnisse vermeiden“, stehen neue Angebote wie „Ich bin halt so! Aber warum eigentlich?“ oder „Gute Entscheidungen leicht gemacht“ sowie die Beschäftigung mit Traumata und einem guten Schlaf im Mittelpunkt. Ob für den nächsten Urlaub, den Berufsalltag oder einfach aus Freude am Lernen gibt es wieder einige Sprachkurse. Neben den Klassikern Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch ist Arabisch für Anfänger neu im Programm.

Anmeldungen und Kursberatungen sind bei Claudia Gabelsberger bei der Volkshochschule Schwabmünchen telefonisch unter der Nummer 08232/9633-281, per E-Mail an vhs@schwabmuenchen.de oder im Internet auf www.vhs-augsburger-land.de möglich. (AZ)

