Das verändert sich bei der Volkshochschule Langenneufnach

Seit 2019 war Irmgard Böck die Leiterin der Volkshochschule Langenneufnach. Nun wurde sie während der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Gerald Eichinger verabschiedet. Er bedauerte, dass Irmgard Böck diese Tätigkeit abgegeben hat und lobte ihr Engagement für die Vhs. „Sie war eine kompetente Ansprechpartnerin sowohl für Referenten als auch für Kursteilnehmer und kümmerte sich um den reibungslosen Ablauf aller Kurse“, hob Eichinger ihr Engagement hervor. Besonders viel Einsatz erforderte es von ihr, als die Kurse während der Coronazeit nur noch eingeschränkt durchgeführt werden konnten.

Künftig wird sich für die Volkshochschule in Langenneufnach einiges ändern. Nicht mehr direkt vor Ort, sondern über die Zentrale der Vhs Augsburger Land erfolgt nun die Organisation der Referenten und der Anmeldungen. Allerdings benötigt die Gemeinde nach wie vor eine Person, die sich um das Auf- und Absperren der Räumlichkeiten in Langenneufnach kümmert. Daher ist die Gemeinde derzeit auf der Suche nach geeigneten Kandidaten, die diese Aufgabe übernehmen können. „Wir hoffen, dass wir jemanden finden, den wir als Minijober anstellen werden. Ansonsten wäre es sehr bedauerlich, wenn es die Vhs in Langenneufnach, die einen wichtigen Beitrag zur Weiterbildung leistet, nicht mehr geben wird“, so Eichinger.

Neun Bauplätze könnten entstehen

Ein weiteres Thema der Gemeinderatssitzung war der Bebauungsplan „Südlich der Krumbacher Straße II“. Bereits vor rund 20 Jahren gab es hierzu entsprechende Pläne des Eigentümers des Baugrunds, die damals allerdings nicht umgesetzt wurden. Nun erläuterte Eugen Riedler von der Konstruktionsgruppe Bauen die neuen Entwürfe für dieses Baugebiet, das nach wie vor nicht von der Gemeinde, sondern wie auch bereits damals vom Grundstückseigentümer ausgewiesen werden soll. Aufgrund der großen Höhenunterschiede hat Riedler den Straßenverlauf und die Anordnung der Gebäude im Vergleich zum bisherigen Plan modifiziert, damit sich die Häuser besser in das Gelände einfügen. Insgesamt bietet das neue Baugebiet Platz für neun Bauplätze, die laut Riedler für heutige Verhältnisse relativ groß seien. Er empfahl den Räten, die Anzahl der Vollgeschosse sowie Vorgaben für das Aufschütten und Abgraben durch künftige Bauherrn aufgrund der Hanglange festzusetzen.

Kritik an der schmalen Straße

Als Wermutstropfen bezeichnete er den nötigen Eingriff für das neue Baugebiet in ein Biotop. Falls dies umgesetzt wird, müsste ein Umweltbericht erstellt werden. Kritisch sahen die Gemeinderäte die schmale Straße im Baugebiet und die damit verbundene Parksituation. Sie äußerten zudem Bedenken, falls es keinen Bauzwang im neuen Baugebiet gibt. Als nächste Schritte muss nun der vorherige Bebauungsplan abgeschlossen, damit der neue Plan aufgenommen werden kann. Dann werden die Gemeinderäte darüber abstimmen.