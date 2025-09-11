Icon Menü
Volksmusik trifft Tierschutz: Herbstfest mit Lechwertach-Orchester in Königsbrunn

Königsbrunn

Volksmusikensemble beim Herbstfest des Augsburger Tierschutzvereins  

Der Tag der Offenen Tür findet auf Gut Morhard statt.
    Das Volksmusikensemble des Lech-Wertach-Orchesters unter der Leitung von Wolfgang Scherer tritt beim Herbstfest des Augsburger Tierschutzvereins auf.
    Das Volksmusikensemble des Lech-Wertach-Orchesters unter der Leitung von Wolfgang Scherer musiziert am Sonntag, 14. September, ab 11 Uhr auf Gut Morhard in Königsbrunn. An diesem Tag findet der Tag der Offenen Tür beim Herbstfest des Augsburger Tierschutzvereins statt.

