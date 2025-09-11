Volksmusikensemble beim Herbstfest des Augsburger Tierschutzvereins  

Das Volksmusikensemble des Lech-Wertach-Orchesters unter der Leitung von Wolfgang Scherer musiziert am Sonntag, 14. September, ab 11 Uhr auf Gut Morhard in Königsbrunn. An diesem Tag findet der Tag der Offenen Tür beim Herbstfest des Augsburger Tierschutzvereins statt.

