Was Untermeitinger Grundschüler an Volksmusik begeistert

Grundschüler an einem Freitag in der letzten Stunde bei Laune zu halten, ist keine leichte Aufgabe. Doch in Untermeitingen herrscht am Freitag in einer vierten Klasse richtig gute Laune. Die Schüler machen einen Workshop mit Christoph Lambertz. Der ist Leiter der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben und nimmt sich der anspruchsvollen Herausforderung an, den Kindern Volksmusik und Volkstanz nahezubringen. Mit Erfolg, wie sich zeigen sollte.

