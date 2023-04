Volles Haus und ein weiterer Neuzugang

Ein volles Haus gab es beim Kreisliga-Kracher Langerringen gegen Lagerlechfeld und der TSV Schwabmünchen meldet einen weiteren Neuzugang: Unsere Fußball-Nachlese.

Auch wenn der TSV Schwabmünchen am vergangenen Wochenende nicht gespielt hat – was ob der vielen Erkrankten unter der Woche nicht funktioniert hat – war bei den Verantwortlichen weiter Arbeit angesagt. Mit dem 22-jährigen Jona Köhler kommt ein weiterer Spieler vom Liga-Konkurrenten Mering nach Schwabmünchen.

Der Sportliche Leiter Manfred Bock ist froh um einen weiteren jungen Defensivspieler, "denn die Abwehr für die kommende Spielzeit steht nun." Köhler, der in der aktuellen Spielzeit auch schon drei Treffer erzielte, freut sich auf die neue Herausforderung: "Es war von Beginn an ein guter Kontakt, gute Gespräche", erklärt er. Auch Trainer Esad Kahric sei ein Faktor beim Wechsel gewesen.

Anfang des Monats hatten die Schwabmünchner bereits einen Neuzugang aus Mering präsentiert: Noah Kusterer. Schon in der Spielzeit 2016/17 trug der 25-Jährige das schwarz-weiße Trikot, wechselte dann nach Mering. Sein Bruder Lucas Kusterer kam in der Spielzeit 2015/16 nach Schwabmünchen und ist seitdem nicht mehr aus dem Kader wegzudenken.

Jona Köhler (links) wechselt vom Liga-Konkurrenten Mering nach Schwabmünchen. TSV-Abteilungsleiter Germar Thiele (rechts) freut sich über den Neuzugang. Foto: Christian Kruppe

TSV Bobingen verteidigt die Tabellenführung

Ein gutes Wochenende für den TSV Bobingen in der Bezirksliga. Mit einem verdienten 2:1-Erfolg haben sich die Kicker um Spielertrainer Christopher Detke und Sebastian Jeschek nicht nur die Tabellenführung für eine weitere Woche gesichert, sondern auch etwas Abstand zwischen sich und Verfolger Cosmos Aystetten gelegt, der in Ziemetshausen nicht über ein Unentschieden hinauskam.

Das Match beim Nachbarn TSV Haunstetten zeigte im Vergleich zur letzten Saison deutlich, dass die Mannschaft seither gereift ist. Waren es in der Vergangenheit genau solche engen Spiele gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel, die gerne einmal verloren wurden oder unentschieden endeten, agiert der TSV Bobingen nun sichtbar im Stile einer Spitzenmannschaft. Denn der Beginn der Begegnung verlief für die Bobinger durchaus zäh und sie gerieten früh in Rückstand. Doch sie reagierten routiniert, ohne in Hektik zu verfallen. So konnten sie das Spiel drehen und mit einem 2:1 in die Pause gehen. Vor allem in der zweiten Hälfte zeigte sich der Tabellenführer abgeklärt. Er kontrollierte das Spiel über weite Strecken und ließ so gut wie keine gegnerischen Torgelegenheiten mehr zu. Gleichzeitig gab es noch ein paar eigene Chancen.

Mit dieser routinierten Leistung, die dennoch viel Kraft gekostet hat, konnten die Detke-Schützlinge ihre Position im Kampf um den Landesliga-Aufstieg verbessern. Leicht wird das jedoch sicher nicht. Denn ab jetzt gibt es für den TSV Bobingen nur noch Endspiele. Den Auftakt macht in der kommenden Woche das Derby gegen Türkgücü Königsbrunn im heimischen Stadion. Danach könnte im Auswärtsspiel gegen Cosmos Aystetten bereits eine Vorentscheidung fallen. Eine Woche später reist der derzeitige Tabellenvierte aus Kaufbeuren an. Im letzten Heimspiel der Saison gilt es, sich gegen den TSV Ziemetshausen schadlos zu halten, bevor es dann am letzten Spieltag zum eventuellen Endspielkracher gegen den SV Egg geht.

Für die U23 der Bobinger war der Spieltag nicht ganz so erfolgreich. In einem sehr guten A-Klassenspiel konnte der TSV dem ungeschlagenen Spitzenreiter, dem FSV Großaitingen, zwar ein Unentschieden abtrotzen, im Kampf um die Tabellenführung war das allerdings deutlich zu wenig. Im Moment ist es zwar nur ein Punkt Abstand zur Spitze, aber Tabellenführer Großaitingen hat zwei Spiele weniger. Nun gilt es, die Relegation ins Auge zu fassen. Aber auch nach hinten ist es eng. Der Abstand zum Verfolger Langerringen II ist mit zwei Punkten ebenfalls nicht komfortabel. Und auch Langerringen hat ein Spiel weniger als die Bobinger.

Wieder einmal nichts zu holen gab es für den SSV Bobingen im Auswärtsspiel gegen den FSV Inningen II. Die Siedler gingen mit 1:8 unter. Bereits zur Halbzeit stand es 0:5. Und auch der Türk SV Bobingen unterlag zu Hause mit 1:2 gegen Mickhausen.

Befreiungsschlag für Türkgücü Königsbrunn

Mit einer leidenschaftlichen und sehr disziplinierten Leistung gegen den Tabellenvierten aus Kaufbeuren konnten die Spieler von Trainer Helmut Riedl das Abstiegsgespenst wohl endgültig aus dem heimischen Stadion verjagen. Türkgücü verbessert sich auf den siebten Tabellenplatz und der Abstand zum Relegationsplatz beträgt mittlerweile sechs Punkte. Allerdings bleibt den Königsbrunnern das Verletzungspech treu. Im Match gegen Kaufbeuren mussten wieder zwei Spieler verletzungsbedingt den Platz verlassen. Bei beiden ist eher unwahrscheinlich, dass sie beim Nachbarschaftsderby gegen den TSV Bobingen am kommenden Wochenende auflaufen können.

Langerringen hat es nun selber in der Hand

Beim 1:0-Sieg im Spitzenderby gegen die SpVgg Lagerlechfeld zeigten sich die Langerringer nach ihrer Form- und Ergebnisdelle mit zwei Niederlagen wieder von ihrer besten Seite. Ein Kopfballtor gab den Ausschlag gegen einen ebenbürtigen Gegner. Mit dem nun erkämpften Vorsprung von drei Punkten kann das Team von Trainer Andreas Holzmann die Meisterschaft aus eigener Kraft schaffen. Dazu darf es aber keines der vier noch ausstehenden Spiele verlieren. Die Gegner aus der Spitzengruppe haben die Langerringer hinter sich, aber oft lauert die Gefahr von Mannschaften, die noch gegen den Abstieg kämpfen. Das wird sich schon am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen die SpVgg Westheim zeigen.

Die Westheimer haben mit ihrem glücklich zustande gekommenen Heimsieg sowohl den Gegner TSV Königsbrunn als auch den ASV Hiltenfingen in Bedrängnis gebracht. Die Hiltenfinger enttäuschten erneut bei der Viktoria Augsburg und haben jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung vor den auf dem Abstiegsplatz 14 stehenden Westheimern. Die könnten im Nachholspiel am Donnerstag vorbeiziehen, allerdings müssten sie dann beim FC Königsbrunn gewinnen.

Das Spiel des FC Königsbrunn beim TSV Neusäß wurde nach 70 Minuten wegen des schweren Gewitters abgebrochen und konnte nicht mehr angepfiffen werden. Trainer Christian Jaut meinte, dass sie beim Stand von 1:1 näher am Sieg dran gewesen wären. Ob das Spiel nun wiederholt oder mit 1:1 gewertet wird, muss das Sportgericht entscheiden. Jedenfalls haben die Königsbrunner bei wahrscheinlich zwei Nachholspielen den Kampf um Platz zwei noch nicht aufgegeben. Um den streiten sich aber momentan die SpVgg Lagerlechfeld und der TSV Zusmarshausen, die nun punktgleich mit 47 Punkten dastehen. Wobei die Zusmarshauser noch ein Spiel weniger ausgetragen haben. Das wird sich ausgleichen, wenn Lagerlechfeld am 6. Mai spielfrei hat. Die Lechfeldhasen müssen also darauf hoffen, dass die Zusmarshauser noch irgendwo Punkte liegen lassen und selber alles gewinnen.

Die Tops und Flops des Spieltags

Top des Spieltags Wohl dem, der einen Helmut "Bobby" Riedl und einen Werner Muth als sportlich Verantwortliche auf der Bank hat. So gab es im Spiel Türkgücü Königsbrunn gegen die SpVgg Kaufbeuren eine taktische Lehrstunde vom Feinsten zu bewundern. "Wir wussten, dass die Allgäuer eine sehr spielstarke Mannschaft sind. Aber sie sind anfällig bei Kontern", sagte Bobby Riedl nach dem Spiel. Analyse und Taktik sind eine gute Sache. Aber man muss auch die Spieler dazu haben. Und die hat man in Königsbrunn. Die Mannschaft von Türkgücü agierte von der ersten Minute an genau im Sinne der Taktik. Alle Mann hinter dem Ball und dann überfallartig die Konter nach vorne bringen. Und genauso ging der Plan auf. Zweimal waren die Königsbrunner durch Konter erfolgreich, hätten sogar noch mindestens ein Tor mehr machen müssen. Für diese taktische Meisterleistung kann es nur eine Note geben: eins mit Stern!



Die Spieler des Tages Das ist an diesem Spieltag schwer zu entscheiden. Wieder einmal steht Bobingens Florian Gebert auf der Liste. Mit seinen Saisontreffern 19 und 20 schoss er den TSV Bobingen in Haunstetten zum Sieg und war auch im Mittelfeld sehr präsent. Aber auch die Leistung von Kerem Cakin war aller Ehren wert. Im Spiel Türkgücü gegen Kaufbeuren beschäftigte er alleine die komplette Allgäuer Abwehr und brachte sie mehr als einmal an den Rand der Verzweiflung. Dritter im Bunde ist Ebrima Sanyang, ebenfalls von Türkgücü. Er war nicht nur Torschütze, sondern ein permanenter Unruheherd für die Kaufbeurer Deckung. In der zweiten Halbzeit sorgte er mit aufopferndem Kampf in der Abwehr dafür, dass auch hinten nichts mehr anbrannte.

Die Rekordkulisse des Spieltags Die gab es erwartungsgemäß beim Derby-Knaller der Kreisliga in der Partie zwischen Langerringen und Lagerlechfeld. 450 Zuschauer wollten das Derby sehen. In einem rassigen Spiel behielt der Tabellenführer Langerringen schließlich die Oberhand.

Das torreichste Spiel Das fand in Inningen statt. Dort ging der SSV Bobingen in der A-Klasse mit 1:8 unter. Bereits zur Pause führten die Gastgeber mit fünf Toren. Dabei erlebte die Abwehr der Siedler einen rabenschwarzen Tag. Denn zwei der acht Gegentreffer waren Eigentore.

Flop des Tages Innerhalb einer Woche die Tabellenführung versiebt. Für den FC Kleinaitingen war es in der Kreisliga alles andere als eine gute Woche. Reichte am letzten Wochenende eine bestenfalls durchschnittliche Leistung gegen Schlusslicht Langenneufnach noch zu einem 4:0, wurden den Kleinaitinger Kickern jetzt die Grenzen aufgezeigt. Im Nachholspiel gegen den Tabellenvorletzten Fischach gab es am Mittwoch nur ein Unentschieden. Im Match gegen den starken TSV Haunstetten setzte es am Sonntag eine heftige 0:3-Klatsche. Jetzt müssen die Spieler von Johannes Ankermüller mindestens zwei Schippen drauflegen, wollen sie Tabellenführer Kaufering II auf der Zielgeraden noch einfangen.