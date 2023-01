Arbeitssieg des FC Kleinaitingen

Ein hartes Stück Arbeit hatten die Kleinaitinger Volleyballerinnen beim Sieg in Regenstauf zu verrichten. Nun ist man wieder Tabellenführer.

Gegen den stark aufspielenden TB/ASV Regenstauf müssen sich die Kleinaitinger Damen strecken, um einen 3:1-Sieg feiern zu können (19:25, 25:20, 25:21, 25:14).

Nach einer knapp dreistündigen Anreise kamen die Damen des FC Kleinaitingen im ersten Satz nicht richtig in Fahrt. Bereits zur ersten Auszeit beim Stand von 2:6 lag man deutlich zurück und fand auch bis zur Mitte des Satzes nicht richtig ins Spiel (12:19). Die Annahme und Abwehr kamen nicht perfekt zur Zuspielerin Krissi Schaffner, welche ihre Angreifer dadurch nicht so variabel einsetzen konnte, und der Block der Regenstauferinnen hatte leichtes Spiel. So ging der erste Satz folgerichtig mit 19:25 verloren.

"Wir müssen mehr tun! Wir sind im Kopf und auf den Füßen zu langsam und zu durchschaubar im Angriff", sagte Trainer Peter Maiershofer in der Satzpause. Nun startete man besser in den nächsten Durchgang und konnte sich direkt einen Vorsprung herausspielen (13:10) und über den ganzen Satz halten (19:16). Gute Abwehrarbeit von Luisa Nowotny und Libera Brini Buddrus und ein besser stehender Block brachten endlich die notwendige Sicherheit im Spielaufbau. Die eingewechselten Franzi Kexel und Niki Sandru brachten noch einmal frischen Wind auf das Feld und der Satz konnte mit 25:20 gewonnen werden.

Achterbahnfahrt der Kleinaitinger Volleyballerinnen

Satz drei war ein Auf und Ab der Gefühle. Kleinaitingen startete gut (11:6), musste aber den Ausgleich zum 11:11 hinnehmen. So kam es zu einem harten Schlagabtausch am Netz, beide Mannschaften kämpften um jeden Ball und die teilweise langen Ballwechsel wurden immer anstrengender. Einige strittige Schiedsrichterentscheidungen trugen zur aufgeladenen Stimmung bei. Aber Kleinaitingen behielt die Nerven. Gute Aufschläge von Elke Kexel und eine sichere Abwehr, organisiert von Libera Brini Buddrus, waren der Garant für ein variantenreiches Spiel und man konnte immer wieder über die Außenangreifer Antonia Meyer und Anni Salesch punkten (25:21).

In den letzten Durchgang startete man konzentriert, musste aber gleich einen kleinen Rückstand hinnehmen (4:7). Gut platzierte Aufschläge von Nicki Mayr zum 10:7 und zwei weitere Serien von Anni Salesch (17:10) und Franzi Kexel (25:14) beendeten den Satz schneller als erwartet. So wandern weitere drei Punkte aufs Kleinaitinger Konto und man ist damit wieder Spitzenreiter in der Regionalliga Süd, bevor es bereits am nächsten Wochenende zum Drittplatzierten SGS Erlangen geht.

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Steffi Kraus, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Sandra Thomalla, Brini Buddrus