Erste Niederlage für den FC Kleinaitingen

Ihre erste Saison-Niederlage mussten die Kleinaitinger Volleyballerinnen in der Regionalliga hinnehmen.

In einem spannenden Spiel fanden die Damen des FC Kleinaitingen nie richtig in ihr eigenes Spiel und mussten sich dem SV Esting mit 2:3 geschlagen geben (24:26, 25:16, 18:25, 25:16, 9:15). Nach dreiwöchiger Spielpause fuhr man zwar mit vollem Kader, aber der ein oder anderen angeschlagenen Spielerin nach Esting.

In den ersten Satz startete der FC Kleinaitingen gut und zwang den Gegner zu einer frühen Auszeit (4:0). Diesen Vorsprung konnte man aber nicht lange halten und Zuspielerin Franzi Kexel musste viele ungenaue Annahmen und Abwehraktionen erlaufen, um ihre Angreifer einsetzen zu können. Das machte das Kleinaitinger Spiel für den Gegner oft zu durchschaubar, und der Block konnte immer wieder zupacken (24:26).

Im nächsten Durchgang hatte man sich auf die Spielweise der Gegnerinnen eingestellt und konnte von Anfang an dagegenhalten. Über 9:2 und 15:6 konnten vor allem die Außenangreiferinnen Antonia Meyer und Anni Salesch mit harten Angriffen immer wieder punkten, und Diagonal Niki Sandru ließ der Abwehr durch klug platzierte Angriffe keine Chance (25:16).

In Satz drei lief man von Beginn an einem Rückstand hinterher, und erst zur Mitte des Satzes brachten die eingewechselten Angreifer Eva Kehrstephan und Luisa Nowotny frischen Wind aufs Feld. Auch Zuspielerin Krissi Schaffner konnte dem Spiel ihren Stempel aufdrücken, aber letzten Endes war man nicht zwingend genug im Angriff und musste folgerichtig den Satz mit 18:25 abgeben.

Der vierte Satz verlief relativ ausgeglichen. Kleinaitingen konnte sich eine Führung erspielen (15:8) und ließ Esting nur kurz noch mal herankommen (17:15), um dann mit einer Aufschlagserie von Anni Salesch und unfassbaren Abwehraktionen von Elke Kexel nur noch einen Punkt abzugeben und den Sack mit 25:16 zuzumachen.

Am Ende ging nichts mehr beim FC Kleinaitingen

Vor dem fünften Satz erinnerte Trainer Peter Maiershofer noch mal an die Marschroute: "Konsequenter Block, sichere Annahme und mehr Spaß am Spiel." Esting startete besser in den Satz (1:3), aber Libera Brini Buddrus konnte mit guten Annahmen das Kleinaitinger Spiel variabel gestalten, und man konnte zum 8:9 aufschließen. Danach ging allerdings nicht mehr viel zusammen und der Satz am Ende mit 9:15 verloren.

Somit wandert nur ein Punkt auf das Konto des FC Kleinaitingen, und man rutscht auf den zweiten Tabellenplatz punktgleich mit dem MTV Rosenheim, die allerdings schon drei Spiele mehr absolviert haben. Damit verabschiedet man sich nach einer anstrengenden aber sehr erfolgreichen Hinrunde erst einmal in die wohlverdiente Winterpause, bevor es am 15. Januar zu Hause gegen den momentanen Tabellenführer SGS Erlangen geht.

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Steffi Kraus, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Sandra Thomalla, Brini Buddrus, Laura Korth. (AZ)