FC Kleinaitingen spielt zum Saisonabschluss groß auf

Das Volleyballteam des FC Kleinaitingen besiegte im letzten Saisonspiel überraschend den Tabellenzweiten Leipzig mit 3:1.

Den Klassenerhalt in der 3. Liga hatte das Team bereits in trockenen Tüchern, und so konnten die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen gegen Leipzig, das als Aufsteiger auf einem starken zweiten Tabellenplatz steht und in der Woche zuvor dem Tabellenführer Markkleeberg die erste Niederlage der Saison bescherte, befreit aufspielen. Diese Lockerheit hat in den letzten Spielen, als es um etwas ging, auf Seiten der Kleinaitinger Damen häufig gefehlt und brachte dieses Mal den unerwarteten 3:1-Erfolg (29:27, 17:25, 25:23, 25:16).

In den ersten Satz startete man gut und konnte bis zur Mitte des Durchgangs gut mitspielen, ehe beim Stand von 15:16 Diagonalangreiferin Niki Sandru zum Aufschlag ging und Leipzigs Annahme so unter Druck setzte, dass der Block um Luisa Nowotny, Elke Reiner und Franzi Kexel leichtes Spiel hatte und man mit 21:16 in Führung ging. Doch wieder waren es gute Aufschläge, diesmal von Leipzig, denen man nichts entgegnen konnte und ein ums andere Ass wurde verwandelt, sodass Kleinaitingen mit 21:23 schon vor dem knappen Satzverlust stand. Das team kämpfte sich nochmal heran und wehrte insgesamt drei Satzbälle ab und Antonia Meyer besiegelte mit einem Ass den 29:27 Satzgewinn, welcher von den rund 130 Fans lautstark bejubelt und von der Mannschaft schon wie ein Sieg gefeiert wurde.

Nach diesem nervenaufreibenden und kräftezehrenden ersten Durchgang startete das Team verhalten in den zweiten. Leipzig spielte nun seinen Größenvorteil aus und machte es den Kleinaitinger Angreiferinnen sehr schwer. Die eingewechselten Krissi Schaffner und Eva Kehrstephan konnten noch einmal neue Akzente setzen und man kam auf 15:19 heran, ehe man den Satz 17:25 abgeben musste.

Der dritte Satz war dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die Führung wechselte hin und her und am Ende waren es wieder drei wirkungsvolle Aufschläge von Niki Sandru, die der Garant für den knappen 25:23-Erfolg waren. Trainer Peter Maiershofer, der in diesem Satz nicht einmal eine Auszeit genommen hatte, war begeistert von seinen Spielerinnen und deren Einsatz: „Nach den letzten Zitterpartien war dieses Spiel für alle ein gelungenes Saisonfinale und bereits im Freitagstraining musste ich nicht mehr viel eingreifen, da sich die Mädels gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt haben.“

Fast alles funktionierte beim FC Kleinaitingen

Nach diesem zweiten Satzgewinn war klar, man hatte die Sensation – einen Punkt aus diesem Spiel – bereits geschafft, was alle Dämme brechen ließ. Es schien alles zu funktionieren. Annahme und Abwehr vor allem durch die Liberas Brini Buddrus und Steffi Gilg kamen präzise zur Zuspielerin, sodass man die Angriffsstrategie umstellen konnte und Nicki Mayr und Anni Salesch den gut stehenden Block umgehen und immer wieder punkten konnten und man über 14:10 und 21:15 den Satz souverän mit 25:16 gewinnen konnte.

Damit schließt der FC Kleinaitingen die erste Saison in der 3. Liga vorläufig auf einem sensationellen fünften Platz ab, wobei die anderen Mannschaften teilweise noch vier Spiele offen haben und sich die Tabelle noch verschieben kann. Beim anschließenden Zusammensein bedankte sich die Mannschaft über Kapitänin Elke Reiner bei allen Helfern, Sponsoren, Unterstützern, Ballrollern und vielen mehr mit kleinen Häppchen und Getränken.

FC Kleinaitingen: Elke Reiner, Nicki Mayr, Sandra Gärtner, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Stefanie Kraus, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Steffi Gilg, Brini Buddrus