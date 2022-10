Kleinaitingen an der Tabellenspitze

Die Kleinaitinger Volleyballerinnen holten bei den beiden Auswärtsspieltagen sechs Punkte und stehen somit mit weißer Weste verdient an der Tabellenspitze.



Beide Spiele gewannen die Volleyballerinnen jeweils mit 3:0. Das Samstagsspiel gegen den SV SW München mit 25:23, 25:13, 25:21 und gegen den MTV Rosenheim 25:22, 25:16, 25:17.



Den ersten Satz des ersten Spieltages gegen Schwarz-Weiß München begann der FCK mit leichten Startschwierigkeiten, welche durch genaue Ansagen des Trainers für den Angriff wieder behoben werden konnten. Letztlich entschieden die Spielerinnen des FCK das Kopf-an-Kopf-Rennen für sich. Im zweiten Satz startete die Mannschaft mit mehr Energie. Die Angreiferinnen konnten durch viele harte Angriffe von Anni Salesch, Antonia Meyer, Nicki Mayr und Elke Kexel punkten. Platzierte Lobs, gute Aufschläge und eine starke Abwehrarbeit führten schließlich zu einem deutlichen Satzgewinn.



Im dritten Satz nahmen die Kleinaitingerinnen den Schwung aus dem vorherigen Satz mit und führten ihr Spiel konstant fort. Durch die starke Abwehrreihe von Elke Kexel, Antonia Meyer und Anni Salesch fiel es der Zuspielerin Krissi Schaffner einfach, die Bälle zu verteilen. Durch das präzise Zuspiel konnten die Angreiferinnen, vor allem über die Mittelposition, ihre Durchschlagskraft beweisen und gewannen den dritten Satz 25:21.

FC Kleinaitingen hochmotiviert



Beim Spiel gegen den MTV Rosenheim war die Mannschaft hochmotiviert und startete gleich mit einer Aufschlagsserie von Franzi Kexel in die Partie. Gegen den starken Aufsteiger aus Südbayern war es klar, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. So wurden auch den Zuschauern lange Spielzüge und aufregende und spannende Aktionen geboten. Diese langen Ballwechsel konnte der FCK durch eine sehr starke Teamleistung und variable Angriffe immer für sich gewinnen. Auch in diesem Spiel waren erneut Antonia Meyer und Anni Salesch die Leistungsträgerinnen. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff war jederzeit auf sie Verlass.

Hervorzuheben sind zudem die harten und platzierten Aufschläge der Kleinaitingerinnen, die die Annahme Rosenheims unter Druck gesetzt hat. Die trickreichen Lobs der Gegnerinnen hatte die Diagonalangreiferin Luisa Nowotny unter Kontrolle, wodurch man das Spiel immer wieder stabil aufbauen konnte. Am Ende konnten die Spielerinnen des FCK durch eine souveräne Teamleistung sechs Punkte auf dem Konto verbuchen.



FC Kleinaitingen: Krissi Schaffner, Antonia Meyer, Nicki Mayr, Elke Kexel, Anni Salesch, Luisa Nowotny, Niki Sandru, Sabrina Buddrus, Franzi Kexel, Eva Kehrstephan, Laura Korth, Stefanie Kraus, Emilia Meyer. (AZ)