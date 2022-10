Kleinaitingen behält die Oberhand

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen gewinnen ihr Heimspiel gegen Regenstauf.

Mit 3:0 (25:14, 25:19, 28:26) gewannen die Volleyball-Damen 1 des FC Kleinaitingen in der Regionalliga gegen den TB/ASV Regenstauf.

In den ersten Satz startete man gleich furios. Franzi Kexel und Antonia Meyer brachten mit druckvollen Aufschlägen die Regenstaufer Annahme so sehr in Bedrängnis, dass kein richtiger Spielaufbau zustande kam und Block und Abwehr auf Kleinaitinger Seite leichtes Spiel hatten. So zwang man den Gegner bei Stand von 10:1 bereits zur zweiten Auszeit, was Regenstauf zwar besser ins Spiel brachte, am großen Vorsprung aber nichts mehr änderte (25:14).

Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. Nun brachten die Gegner ihrerseits starke Aufschläge über das Netz (2:7), und die Kleinaitinger Damen liefen bis zur Mitte des Satzes einem Rückstand hinterher (17:17). Hatte man sich das Aufschlagrecht hart erkämpft, landete der nächste Aufschlag im Netz, bis sich wieder Franzi Kexel und diesmal Elke Kexel ein Herz fassten, ihre Aufschläge gefährlich ins Feld brachten und die Angreiferinnen Antonia Meyer, Anni Salesch und Luisa Nowotny immer wieder punkten konnten (25:19).

Veränderte Aufstellung beim FC Kleinaitingen

In den dritten Satz startete das Trainergespann Maiershofer/Nowotny mit einer veränderten Aufstellung. Außenangreiferin Eva Kehrstephan, die nach langer Verletzungspause wieder voll angreifen kann, Niki Sandru auf Diagonal, Krissi Schaffner im Zuspiel und die später eingewechselte Steffi Kraus in der Mitte trumpften auf. Libera Sabrina Buddrus organisierte Annahme und Abwehr, was einen ruhigen Spielaufbau ermöglichte, und bis zum Stand von 23:21 verlief auch alles nach Plan, bevor es noch mal spannend wurde.

Beim ersten Matchball für Kleinaitingen (24:21) schlug Regenstauf einen Angriffsball weit ins Aus, die erste Schiedsrichterin erkannte diesen Fehler und die Kleinaitinger Bank stand schon jubelnd komplett auf dem Feld, als der zweite Schiedsrichter einen Netzfehler ahndete. Die nächsten drei Punkte gingen an Regenstauf, die nun ihrerseits Satzball hatten, welcher jedoch glücklich abgewehrt werden konnte. Beim erneuten Matchball (26:25) schlug Kleinaitingen einen harten Angriff in den Block, und der Ball sprang von dort ins Aus. Wieder jubelten die rund 80 Zuschauer, diesmal pfiffen die Schiedsrichter einen Angriffsfehler ins Netz ohne Blockberührung, und Regenstauf konnte ausgleichen (26:26).

Ein verschlagener Aufschlag des Gegners und ein Ass von Kapitänin Elke Kexel setzten der erhitzten Schlussphase ein fast triviales Ende. Die FCK-Damen haben nun zwei Wochen Zeit, um an der weiteren Feinabstimmung und vor allem an der Aufschlagsicherheit zu arbeiten, bevor es zu einem Doppelspieltag zum SV SW München und MTV Rosenheim geht.

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franziska Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Steffi Kraus, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Sandra Thomalla, Sabrina Buddrus, Laura Korth