Kleinaitingen bleibt an der Tabellenspitze

Mit einem deutlichen Sieg gegen Erlangen verteidigten die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen die Tabellenführung in der Regionalliga.

Das war eine klare Sache: Gegen den Tabellendritten SGS Erlangen zeigten die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen ein souveränes Spiel mit 25:13, 25:19, 25:14 und festigen damit weiter die Tabellenspitze in der Regionalliga Süd.

Kleinaitingen startete gut in den ersten Durchgang (4:0) und konnte diese bis zur ersten Auszeit des Gegners beim Stand von 10:6 halten. Druckvolle Aufschläge und eine sehr stabile Annahme ermöglichten Zuspielerin Franzi Kexel ein variables Spiel, und die Außenangreifer Anni Salesch und Antonia Meyer konnten gegen einen Einerblock immer wieder punkten. Nach nur 15 Minuten war der erste Satz unter Dach und Fach (25:13).

Im zweiten Satz fanden die Erlanger Damen besser ins Spiel. Mutigere Aufschläge setzen die Annahme des FCK unter Druck und man lief von Beginn an einem Vier-Punkte-Rückstand hinterher und kam erst beim Stand von 17:19 knapp heran. Trainer Peter Maiershofer gab die Marschrute in der Auszeit klar vor: "Wir spielen den Satz jetzt nur mit unserem Standard zu Ende. Hohe Bälle, ausspringen, harte Schläge." Gesagt – getan: Franzi Kexel setzte mit zwei Assen den Startpunkt für eine starke Aufholjagd, Elke Kexel kratzte schier unmögliche Bälle vom Boden, und die oft frei gespielten Nicki Mayr und Luisa Nowotny punkteten immer wieder durch harte Angriffe und clevere Lobs. So ging man mit acht Punkten in Folge 25:19 aus dem Satz.

In den dritten Satz startete man wieder konsequenter und legte den Fokus ebenfalls auf druckvolle Aufschläge. Über 7:1 und 13:3 konnte Kleinaitingen wieder das gewohnt schnelle Spiel und einige gute Angriffskombinationen zeigen und den Satz, lautstark angefeuert von den Ersatzspielerinnenn und einigen mitgereisten Fans, den Sack mit 25:14 zuzumachen.

Somit wurde der erste Tabellenplatz gefestigt, bevor es am 4. Februar zu Hause in Schwabmünchen gegen den Tabellenzweiten MTV Rosenheim geht. (AZ)

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Steffi Kraus, Luisa Nowotny, Kristin Schaffner, Eva Kehrstephan, Sandra Thomalla, Sabrina Buddrus