Kleinaitinger Volleyballerinnen besiegen Hahnbach

Vergangenen Samstag gewann die erste Mannschaft des FC Kleinaitingen mit 3:1 gegen Aufsteiger SV Hahnbach in einem spannenden Spiel (25:17, 23:25, 25:23, 25:22).

In den ersten Satz startete das Team souverän und mit wirksamen Aufschlägen von Zuspielerin Franzi Kexel konnte man 8:1 in Führung gehen. Über 18:11 ließ man die Gegner nochmal kurz herankommen (21:17) um den Satz dann mit einer starken Block – Feldabwehr um Libera Brini Buddrus mit 25:17 zu gewinnen.

Diesen Schwung konnte man leider nicht mit in den zweiten Durchgang nehmen und man lief von Beginn an einem vier-Punkte-Rückstand hinterher (1:5) bis Mittelblockerin Nicki Mayr mit sicheren Aufschlägen und die Blockreihe um Niki Kandler, Ekaterina Steber und Anni Salesch ein ums andere Mal punkten konnten (7:5). Nun folgte ein harter Schlagabtausch, keine Mannschaft konnte sich absetzen ehe Hahnbach das Glück auf seiner Seite hatte und zum 1:1 ausgleichen konnte.

Kleinaitingen setzt sich in engen Sätzen durch

Im dritten Satz blieb es beim engen Spiel, die eingewechselten Luisa Nowotny und Libera Steffi Gilg konnte noch einmal neue Akzente setzen und nach einer Zitterpartie, bei denen den rund 200 Zuschauern spannende Ballwechsel geboten wurden, konnte Kleinaitingen mit 25:23 den Sack zu machen.

Der finale Satz war ebenfalls ein Kopf an Kopf Rennen. Zwischenzeitlich lag man 9:12 zurück aber Punkt für Punkt kämpfte man sich wieder heran (17:17) bevor Hahnbach mit 21:19 in Führung gehen konnte. Sichere Aufschläge von Niki Kandler und starke Angriffe vor allem über Antonia Meyer waren der Garant für den gelungenen Endspurt zum 25:22.

Damit steht der FC Kleinaitingen nun auf einem komfortablen vierten Platz, ehe es in zwei Wochen beim Doppelspieltag in Schwabmünchen gegen die ungeschlagenen Tabellenführer aus Leipzig und direkt am Sonntag gegen den VCO Dresden geht. (AZ)

FC Kleinaitingen: Nicki Mayr, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franziska Kexel, Anni Salesch, Niki Kandler, Ekaterina Steber, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Steffi Gilg, Brini Buddrus.