Kleinaitingerinnen siegen zum Saisonauftakt

Mit 3:1 Sätzen konnten die Regionalliga-Damen aus Kleinaitingen die erste Partie gegen den SV Esting für sich entscheiden. Der Trainer sieht allerdings noch Luft nach oben.

Die Premiere ist gelungen: Die Kleinaitinger Volleyballerinnen fuhren ihren ersten Sieg in ihrer zweiten Regionalligasaison ein. 3:1 hieß es am Ende gegen Esting. Allerdings war das Match enger, als es das Ergebnis aussagt.

Im ersten Satz begannen die Schützlinge von Peter Maiershofer sehr nervös und machten viele leichte Fehler. Doch zur Mitte des Durchgangs konnten sie sich stabilisieren. In einer starken Schlussphase gelangen mehrere gute Angriffsaktionen, und der Satz ging mit 25:17 an die Gastgeberinnen. Erleichterung machte sich breit, denn dieses erste Spiel diente nach der kurzen Saisonvorbereitung auch als Standortbestimmung, wie Coach Maiershofer im Vorfeld sagte. Daher atmeten die Mädels vom Lechfeld erst mal durch.

Doch im zweiten Satz konnten sie die Spannung nicht halten. Folgerichtig ging dieser Satz mit 25:18 an die Oberbayerinnen. Vor allem das Angriffsspiel klappte nicht hundertprozentig, und es wurden viele unnötige Fehler fabriziert.

Zum Beginn des dritten Satzes zeigten sich die Gastgeberinnen dann aber wieder konzentrierter. Spätestens Mitte des Satzes hatten sich auch die beiden starken Angreiferinnen der Kleinaitingerinnen, Antonia Meyer und Luisa Nowotny, warm geschossen. Immer öfter konnten sie den starken Block der Estingerinnen überwinden und mehr und mehr punkten. Das war umso beachtlicher, als die Gäste eine starke Defensive auf dem Platz hatten, die die Angreiferinnen teilweise vor große Probleme stellte. Doch Kapitänin Elke Kexel gab unermüdlich die Richtung vor und riss die Mannschaft immer wieder mit.

Auch in der Kleinaitinger Defensive gab es Abstimmungsprobleme. So stand der Block manchmal zu unsicher, und auch die Blockabsicherung kam bei den gefühlvollen Lobs der Estinger Damen das ein oder andere Mal zu spät. In der Feldabwehr jedoch machte Sabrina Buddrus ein gutes Spiel. Immer wieder schaffte sie es, eigentlich unmögliche Bälle "herauszutauchen" und Kleinaitingen im Spiel zu halten. So konnte der dritte Satz schließlich mit 25:18 nach Hause gebracht werden.

Im vierten Satz stand plötzlich eine stark verbesserte Kleinaitinger Mannschaft auf dem Platz. Sie ging hoch konzentriert zu Werke, und Antonia Meyer und Luisa Nowotny fuhren mit ihren Schmetterbällen etliche Punkte ein. Auch die Aufschläge der "Roten" kamen wesentlich präziser und machten den Gegnerinnen den Angriffsaufbau schwer. Der Gewinn des Satzes mit 25:17 war am Ende hochverdient.

Der Trainer zeigte sich zwar zufrieden, sah aber noch Verbesserungsbedarf: "Nach dem nervösen Beginn haben wir uns gut gefangen. Natürlich braucht es am Anfang einer Saison immer etwas Zeit, um sich wieder einzuspielen", sagte Maiershofer. Es sei zu beobachten gewesen, dass es in allen Mannschaftsteilen noch Luft nach oben gebe. Sowohl der Angriff als auch die Block- und die Feldabwehr müssten noch verbessert werden. In den nächsten Wochen brauche es im Training intensive Arbeit. "Die Liga ist sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen", sagte der Kleinaitinger Trainer. Doch mit dem gelungenen Saisonauftakt könne man durchaus zufrieden sein. Der erste Sieg bringt die Kleinaitingerinnen auf den dritten Platz der Tabelle in der Regionalliga Süd-Ost.

FC Kleinaitingen: Sabrina Buddrus, Elke Kexel, Franziska Kexel, Antonia Meyer, Emilia Meyer, Luisa Nowotny, Anne-Cathérine Salesch, Dominique Sandru