Knapper Sieg für Kleinaitingen

Den Regionalliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen gelang ein knapper Sieg gegen Straubing. Ähnlich eng wie das Spiel ist auch die Tabelle.

In der spannenden Begegnung gegen den FTSV Straubing II gab es am Ende zwei Punkte für Kleinaitingen (23:25, 21:25, 25:21, 25:11, 15:12). In den ersten beiden Sätzen war es das erwartet knappe Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende auf Straubinger Seite. Beim Spielstand von 19:24 im ersten Satz kam Antonia Meyer zum Aufschlag und durch gute Blocks und eine starke Abwehrleistung durch Brini Buddrus wurde es noch einmal knapp und man konnte sich bis auf 23 Punkte herankämpfen, bevor Straubing den Sack zumachen konnte.

Auch im zweiten Durchgang musste man von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen und erst die Einwechslung von Niki Sandru beim Spielstand von 5:11 und wieder starke Aufschläge diesmal von Anni Salesch bedeuteten den Ausgleich zum 11:11. Danach hatte man bei einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen Pech und Straubing agierte zwingender und man verlor den Satz mit 21:25.

Führung wechselt hin und her

In Satz drei waren beide Mannschaften im Spiel angekommen, die Führung wechselte hin und her und beim Spielstand von 17:19 wurden Krissi Schaffner und Luisa Nowoty eingewechselt, die sofort Punkte lieferten und dem Gegner keine Chance mehr ließen (25:21). Nun war der Bann auf Kleinaitinger Seite scheinbar gebrochen und man startete voller Motivation in den vierten Satz. Plötzlich schien alles zu klappen. Libera Brini Buddrus brache jeden Ball zur Zuspielerin Franzi Kexel, welche alle ihre Angreifer variabel einsetzen konnte. Der Block um Nicki Mayr, Anni Salesch und Niki Sandru packte immer wieder zu und Elke Kexel und Antonia Meyer punkteten nach Belieben (25:11).

Doch den Start in den fünften Satz verschlief man komplett. Die erste Auszeit musste das Trainergespann Maiershofer/Nowotny bereits beim 1:4 nehmen und bis zum Seitenwechsel beim 3:8 konnte man nicht viel Zählbares erreichen. Jetzt hieß es mal wieder alles oder nichts. "Ihr schaut nicht mehr auf den Spielstand und spielt einfach euer bestes Volleyball", so Peter Maiershofer. Beim Stand von 8:12 ging Antonia Meyer zum Aufschlag und legte eine Serie von vier Assen und drei Aufschlägen mit so guter Wirkung hin, dass Straubing zu keinem zwingenden Angriff mehr kam und Kleinaitingen das Spiel mit 15:12 gewinnen konnte.

Mit diesen zwei Punkten auf dem Konto klettert man in der Tabelle wieder auf den dritten Platz in der Regionalliga, was in Anbetracht von nur sieben Punkten Unterschied zwischen Platz zwei und Platz acht nicht sehr aussagekräftig ist. Es gilt also weiterhin Vollgas zu geben, da am Ende der Saison jeder Satz und jeder Punkt entscheidend sein könnte.

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Antonia Meyer, Franziska Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Sandra Thomalla, Brini Buddrus