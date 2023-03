Schwabmünchen holt das Double

Eine perfekte Saison haben die Volleyballer des TSV Schwabmünchen hingelegt.

Neben der bereits feststehenden Meisterschaft in der Bezirksliga hat sich die erste Schwabmünchner Herrenmannschaft auch noch den Bezirkspokal gesichert und somit die Saison mit dem Double gekrönt.

In der heimischen LWS-Halle ging es im Halbfinale zuerst gegen den TV Dillingen, der die Bezirksliga-Saison auf dem zweiten Platz abgeschlossen hatte. In den zwei Ligaspielen siegten die Satellites mit 3:2 und 3:0. Auch dieses Mal hatten die Dillinger das Nachsehen. Mit 25:18, 25:16 und 25:13 hatten die Schwabmünchner alles unter Kontrolle. Lediglich der zweite Satz ging knapp mit 25:23 nach Dillingen.

Nach diesem 3:1 im Halbfinale ging es dann im Finale gegen den FC Langweid. Langweid schloss die Saison auf dem zweiten Platz in der niedrigklassigeren Bezirksklasse ab. Somit waren die Satellites in diesem Finale der haushohe Favorit. Doch wie es so ist, gelten im Pokal eigene Gesetze, und so hielten die Langweider gut mit. Die Satellites schafften es immer wieder, mit bis zu sechs Punkten davonzuziehen, doch die Langweider gaben nicht auf und zogen immer wieder nach. Am Ende waren die Satellites dann aber einfach zu abgebrüht und wussten schwierige Phasen zu überstehen. Mit einem 3:0 (25:22, 25:21, 25:21) im Finale sicherten sich die Schwabmünchner damit den Bezirkspokal.

Die Satellites beenden die Saison 22/23 mit 15 Siegen aus 15 Spielen und spielen in der kommenden Saison in der Landesliga Süd/West sowie im Landespokal. (AZ)