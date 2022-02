Sieg und Niederlage für Kleinaitingen

Einen Sieg und eine Niederlage gibt es für die Kleinaitinger Volleyballerinnen am Wochenende.

Beim zweiten Doppelspieltag in Folge konnten die Damen des FC Kleinaitingen nur streckenweise überzeugen und stehen nach einem Sieg und einer Niederlage nun auf Tabellenplatz vier der Regionalliga Süd-Ost. Gegen SV SW München verlor man am Samstag mit 1:3 (25:19, 15:25, 22:25, 14:25) und gewann das Duell am Sonntag gegen die Damen des TB/ASV Regenstauf mit 3:0 (32:30, 25:20, 25:20).

Nach den beiden Niederlagen am vergangenen Wochenende wollte man dieses Mal vieles besser machen und fuhr mit neun Spielerinnen nach München. Und zunächst verlief alles nach Plan: Durch gute Aufschläge konnte man den Gegner unter Druck setzen selbst ein ums andere Mal punkten. Bis Libera Brini Buddrus in der Mitte des ersten Satzes mit Kreislaufproblemen vom Feld ging und auch eine schnelle Auszeit von Trainer Peter Maiershofer als Regeneration nicht ausreichte, schlüpfte Zuspielerin Franzi Kexel in das zweite Liberatrikot. Trotz dieser Umstellung riss der Spielfluss nicht ab, und man konnte sich einen kleinen Vorsprung herausspielen und den ersten Satz ungefährdet mit 25:19 gewinnen.

Volleyball: Kleinaitingerinnen mussten sich geschlagen geben

Auch im zweiten Satz lief zunächst alles reibungslos, man zwang die Gegnerinnen zu zwei frühen Auszeiten, bis dann beim Stand von 12:9 plötzlich gar nichts mehr klappen wollte. Fehler in der Annahme und dadurch resultierende schwierige Situationen für Zuspielerin Krissi Schaffner ließen keinen zwingenden Angriff mehr zu, und man konnte sich gegen nun stark aufspielende Münchnerinnen nicht mehr viel Zählbares erarbeiten und musste den Satz mit nur 15 Punkten auf Kleinaitinger Seite abgeben.

Die folgenden beiden Sätze ging dann auf Kleinaitinger Seite nicht mehr viel zusammen. Man bemühte sich zwar und punktete mit einigen schönen Spielzügen, aber im Großen und Ganzen agierte man viel zu unsicher, und selbst einfach Bälle wurden zu einem Problem. Auch die Einwechslung von Luisa Nowotny konnte keine entscheidende Wendung bringen, und gegen Ende des Spiels musste Niki Sandru noch Mittelblocker Nicki Mayr ersetzen, die ebenfalls mit Kreislaufproblemen vom Feld ging. So musste man sich an diesem Tag am Schluss doch deutlich geschlagen geben (14:25).

Kleinaitinger Volleyballerinnen: u mkämpfter erster Satz

Doch viel Zeit zur Erholung blieb nicht, denn bereits am Sonntag stand das nächste Heimspiel gegen den TB/ASV Regenstauf an. Mit Diana Kexel und Elena Schreiber aus der Damen2 hatte man sich Unterstützung geholt, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Doch man startete denkbar schlecht: Beide Auszeiten musste das Trainergespann Maiershofer/Nowotny bereits bei 0:5 und 4:14 nehmen, und viele Zuschauer in der Halle hatten den Satz bereits abgehakt. Doch Antonia Meyer und Franzi Kexel, diesmal wieder als Zuspielerin auf dem Feld, starteten jeweils eine mutige Aufschlagserie, sodass die Blockreihe um Nicki Mayr, Elke Kexel und Anni Salesch leichtes Spiel hatte und man zum 25:25 ausgleichen konnte. Von da an war es ein harter Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Kleinaitingen (32:30).

Im zweiten Satz klappte dann scheinbar alles. Luisa Nowotny punktete durch clevere Lobs, und Anni Salesch und Antonia Meyer ließen der Abwehr durch harte Angriffe keine Chance (25:20). In Satz drei wurde es dann doch noch einmal kurz ruhig in der Halle, als man wieder denkbar schlecht startete (2:7) aber durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und die Einwechslung von Niki Sandru konnte wieder Ruhe in den Spielaufbau gebracht werden. Punkt für Punkt kämpfte man sich wieder heran und konnte den Sack schlussendlich mit 25:20 zumachen.

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Antonia Meyer, Franziska Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Luisa Nowotny, Kristin Schaffner, Elena Schreiber, Diana Kexel, Brini Buddrus. (AZ)