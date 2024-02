Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen bleiben in der Spur

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen am Wochenende. Damit festigen sie ihren Platz im Mittelfeld der 3. Liga.

Das waren zwei klare Angelegenheiten am Wochenende: Die Kleinaitinger Volleyball-Damen verloren in der 3. Liga zu Hause gegen NV Markkleeberg nach drei Sätzen (23:25, 20:25,19:25), während man gegen Erlangen (25:22, 25:20,25:8) deutlich die Oberhand behielt.

Am Samstagabend starteten die Kleinaitingerinnen mit starken Aufschlägen von Franzi Kexel gegen den Tabellenführer Markkleeberg und gingen mit vier Punkten in Führung. Der erste Satz verlief auf Augenhöhe und der FCK konnte bis zur Mitte des ersten Satzes seine Führung ausbauen (15:13). Durch druckvolle und variable Aufschläge konnten die Neuseenland-Volleys den ersten Satz dennoch für sich gewinnen.

Auch im zweiten Durchgang konnte die Damenmannschaft von Peter Maiershofer wie gewohnt ihre Leistung auf dem Feld abrufen - bis eine starke Blockreihe und gut platzierte Angriffe des Gegners die Annahme ins Wanken brachte. Dadurch setzten sich die Gegnerinnen zwar mit 19:17 ab, aber Kleinaitingen kämpfte sich Punkt für Punkt wieder heran. Doch nun kratzte Markleeberg wirklich jeden Ball vom Boden und hatte in schwierigen Situationen das bessere Händchen und so musste der FCK auch den zweiten Satz mit 20:25 an die Markkleeberginnen abgeben.

Im letzten Satz gingen die FCK Damen weiterhin motiviert aufs Spielfeld und kämpften unermüdlich um jeden Ball. Die Angriffsreihe der Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen machte es dem Gegner durch Cleverness und Flexibilität nicht leicht. Dadurch konnten die Kleinaitingerinnen auch immer wieder gut mithalten, aber am Ende setzte sich die Erfahrung der Neuseenland-Volleys durch und sie gewannen das Spiel nach drei Sätzen.

Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen: Spannendes Spiel gegen Erlangen

Schon am nächsten Tag traf der FC Kleinaitingen in eigener Halle auf die Volleyballinnen des SG SGS TV 48 Erlangen. Hier wollte man unbedingt gewinnen. Von Beginn an war es ein Spiel voller Spannung. Beide Mannschaften legten einen guten Start hin und das Spiel verlief sehr ausgeglichen. In der Auszeit von Trainer Peter Maiershofer (13:14) konnten noch einmal Kräfte gesammelt und der Feinschliff besprochen werden. Durch Konsequenz und Willensstärke gelang es dem FCK, den ersten Satz für sich zu gewinnen.

Der zweite Satz war ein harter Schlagabtausch. Der FCK ging früh in Führung und konnte durch ein gutes Stellungsspiel die Angriffe der Erlangerinnen abwehren. Mit einem selbstbewussten Auftreten gelang es Kleinaitingen, den Vorsprung auszubauen und man gewann auch diesen Satz mit 25:20. Angespornt von dieser guten Mannschaftsleistung spielte man im finalen Durchgang befreit auf. Gute Aufschläge von Nicki Mayr brachte den FCK 8:2 in Führung und plötzlich schien alles zu funktionieren. Libera Stefanie Gilg kratzte jede Abwehr vom Boden und durch ein undurchschaubares Zuspiel von Franzi Kexel punkteten Antonia Meyer, Anni Salesch, Niki Sandru und Elke Reiner ein ums andere Mal und ließen dem Block keine Chance (25:8). (AZ)

FC Kleinaitingen: Elke Reiner, Nicki Mayr, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki, Sandru, Stefanie Kraus, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Brini Buddrus, Stefanie Gilg